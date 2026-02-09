Продуцент: Как човек се самоубива в МПС, така че главата му да е облегната на челното стъкло?
©
Стреляли ли сте с пистолет?
А стреляли ли сте срещу човек?
А стреляли ли сте срещу трима души?
А срещу трима души, които са най-близките ви приятели?
Трима млади и въоръжени мъже в добра спортна форма и тримата ви най-близки хора.
Застрелвате хладнокръвно единия в главата.
Другият замръзва в ступор, застрелвате и него в главата.
Третият изобщо не реагира и застрелвате и него. Отново в главата.
Дотук добре. Но след това?
Решавате преди да избягате от местопрестъплението, да запалите мястото на кървавата сцена, за да заличите следите.
Но не палите трите трупа, а ги подреждате (или просто оставяте) на двора и запалвате хижата, като оставяте там да изгорят двете кучета, които сте отглеждали с години.
След това, за да избягате възможно най-бързо, се качвате на кемпер с останалите двама живи, които са свидетели на касапницата в (едният от които на 15 г.), които също мислите да убиете, но ги взимате с вас, вместо да ги екзекутирате моментално и да избягате през границата със Сърбия (примерно).
Двамата, въпреки че са станали свидетели на масовата касапница, която сте направили, се оставят да ги возите с кемпера. И докато вие карате до морето от Петрохан и после обратно до Врачанския Балкан, спите, храните се, спирате да зареждате на бензиностанции, минавате покрай десетки камери на тола, в които номерът на кемпера е регистриран като издирван, покрай патрули на КАТ, МВР и ТОЛ Полицията напълно необезпокоявани.
Напълно необезпокоявани в страна, в която всички търсят кемпер, в който се возите със свидетели на масова екзекуция. След което паркирате в Балкана над Враца и застрелвате и двамата возещи се с вас.
Самоубивате се и главата ви се опира в челното стъкло, като преди това не се обаждате на майка си, за да я чуете за последно, а ѝ пращате смс. После ви намира случаен овчар.
Без да се заяждам и без са се правя на следовател, бих искал някой да ми каже как е възможно да се случи всичко това и каква е неговата логика? Също и какъв е мотивът на предполагаемия екзекутор?
И да, ще повярвам на МВР, когато обясни хронологично как се е случило всичко това. Защото в цялата трагична история ние все още не сме видели:
- три трупа
- опожарена хижа
- изгорени кучета
- оръжията
- запис на шест човека преди събитието
- разказ на свидетел, който е намерил убитите
- запис от камера на предполагаемия извършител, управлявайки кемпер от републиканската пътна мрежа
- още три трупа
- овчар, намерил кемпера
- как човек се самоубива в МПС, така че позицията на главата му да е облегната на челното стъкло.
(някой бил казал, че нещо има, не значи нищо и няма никаква стойност)
За сметка на това видяхме моментална реакция със крайни заключения от множество говорящи глави. Ще се съглася и с тях, но първо нека МВР да обясни как точно се е случило всичко това. Дотогава не вярвам на нито една дума. На никого.
Нека жертвите почиват в мир и искрени съболезнования към близките им.
Още по темата
/
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
09:12
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не съм виждал оръжия и не знаех, че разполагат с такива
08.02
Харалан Александров: Светът, в който живеем е много мрачен, а българската му проекция е свързана с драмата в "Петрохан"
08.02
Още от категорията
/
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
06.02
Божанов за записите от козметични салони и АГ кабинетите: Председателят на КЗЛД още учи какво е "бисквитка"
06.02
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
06.02
Николай Денков: Реакцията на институциите за убийствата в "Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти
06.02
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
Заловиха контрабандни златни и сребълни изделия на "Капитан Андреево", стоката е на стойност над 50 000 евро
05.02
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
05.02
Асоциацията на инфлуенсърите за тормоза над животни: Това е потресаващо, нечовешко и изключително брутално. Това не е "съдържание"
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.