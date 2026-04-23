Над 48 хиляди са нарушенията на трудовото законодателство само за първите 3 месеца на годината. ГИТ извърши 12 295 проверки и за съжаление установи, че отново има хора, които работят без трудов договор. Теният брой е 817.

От установените нарушения, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 24 831 бр., а по осъществяването на трудовите правоотношения са констатирани 23 173 бр.

За първите три месеца на 2026 г. инспекторите по труда са приложили мярката спиране на обекти, машини и съоръжения 214 пъти. Отстранени от работа са 47 работници, от тях 20 за липса на правоспособност и 27 незапознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Двоен е ръстът на отстранените работници спрямо същия период на 2025 г., когато са били 22. Това е и показател за безкомпромисността на инспекторите по труда, когато установят работещи, чиито действия застрашават техния живот и здраве, както здравето и безопасността на други лица, пряко засегнати от дейността им. Двете мерки имат превантивен характер за предотвратяване на тежки трудови злополуки, които могат да доведат до смърт или трайна неработоспособност.

За първото тримесечие на годината са съставени 2478 бр. акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е за над 1.6 млн. евро.

Благодарение на инспекторите по труда за първите три месеца на годината са изплатени над 742 000 евро забавени възнаграждения, включително и суми за предишни периоди.

За първите три месеца на годината са дадени 1576 бр. разрешения за наемане на работа на непълнолетни лица при 1317 бр. за същия период на 2025 г.

Инспекторите по труда са извършили 2307 проверки по сигнали от граждани, институции и синдикални организации. По-голямата част от сигналите, постъпили от граждани, който е 1915 бр., засягат заплащането на труда, възникването и прекратяването на трудовите правоотношения. Запазва се притеснителната тенденция от предходни години едва 8%, или 191 бр., от постъпилите сигнали да засягат здравословните и безопасни условия на труд, което показва, че работещите са склонни да правят компромис с условията на работната среда, но по този начин се създава риск не само за техния живот, но и за другите работници около тях.

За първото тримесечие на 2026 г. инспекторите по труда са извършили 215 проверки, свързани с разследването на трудови инциденти.

От ИА "Главна инспекция по труда" напомнят на работещите, че личните предпазни средства не пречат на работата, те спасяват човешкия живот

От началото на 2026 г. Главната инспекция по труда стартира кампания за рисковете при работа с химични вещества. Инспекционните действия ще продължат през цялата година, това е и възможност да се активизира превенцията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за пряко работещите с тези вещества или имащите спорадичен контакт с тях