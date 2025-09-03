Казус, който следим в развитие – липса на жизненоважно лекарство. За пореден месец българи с улцерозен колит не могат да се лекуват тук и търсят медикамента за поддържащата си терапия в чужбина.С улцерозен колит е бащата на Антоанета. Разказва ни, че лекарството изчезнало в края на миналата година."Март месец, когато спря лекарството, постъпи в коремна хирургия с кръвоизлив. И се започва едно ходене по абсолютно всички аптеки, всеки вдига рамене, всеки казва "ами не знаем къде е, потърсете в друга аптека, в друг град“, споделя Антоанета Маринова.Жената намира начин – от Турция."Трябва да намериш някой да го купи, да ти го донесе дотук и е значително по-скъпо. За месеца около 120 лева отиват само за това лекарство. Тук продажната му цена е около 120 лева, с рецепта през касата – около 50 лв.“, казва Антоанета.По ваш сигнал: Липсва лекарство за пациентите с улцерозен колитВ аптеките запитванията от пациенти не спиратНай-търсената форма на медикамента са таблетките, които у нас обаче не са налични. През август са били доставени гранули от 1000 милиграма."Малко количество, което е изчезнало веднага“, казва Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.От здравното министерство обясниха, че е задължение на вносителите да планират количествата. Вносителят пък ни обясни, че очаква от производителя таблетки след 15 септември. Изпратихме запитване и до него в Германия и очакваме отговор.Сигналите, че липсва единственото лекарство за лечение на рядкото заболяване миастения гравис продължават"Това е геноцид към тези пациенти, отнемат им правото да се лекуват“, смята Антоанета Маринова.Заради дефицита пациенти с улцерозен колит обмислят да изляза на протест.След запитване на bTV по случая беше сезирана и Комисията за защита на конкуренцията, която започва проверка за установяване на причините за липсата на медикамента.