Продължава да липсва жизненоважно лекарство за улцерозен колит
С улцерозен колит е бащата на Антоанета. Разказва ни, че лекарството изчезнало в края на миналата година.
"Март месец, когато спря лекарството, постъпи в коремна хирургия с кръвоизлив. И се започва едно ходене по абсолютно всички аптеки, всеки вдига рамене, всеки казва "ами не знаем къде е, потърсете в друга аптека, в друг град“, споделя Антоанета Маринова.
Жената намира начин – от Турция.
"Трябва да намериш някой да го купи, да ти го донесе дотук и е значително по-скъпо. За месеца около 120 лева отиват само за това лекарство. Тук продажната му цена е около 120 лева, с рецепта през касата – около 50 лв.“, казва Антоанета.
В аптеките запитванията от пациенти не спират
Най-търсената форма на медикамента са таблетките, които у нас обаче не са налични. През август са били доставени гранули от 1000 милиграма.
"Малко количество, което е изчезнало веднага“, казва Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.
От здравното министерство обясниха, че е задължение на вносителите да планират количествата. Вносителят пък ни обясни, че очаква от производителя таблетки след 15 септември. Изпратихме запитване и до него в Германия и очакваме отговор.
Сигналите, че липсва единственото лекарство за лечение на рядкото заболяване миастения гравис продължават
"Това е геноцид към тези пациенти, отнемат им правото да се лекуват“, смята Антоанета Маринова.
Заради дефицита пациенти с улцерозен колит обмислят да изляза на протест.
След запитване на bTV по случая беше сезирана и Комисията за защита на конкуренцията, която започва проверка за установяване на причините за липсата на медикамента.
