"Продължаваме Промяната" избира нови ръководни органи днес
Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на "Продължаваме Промяната".
Приветствия към делегатите ще отправят:
- Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)
- Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент
- Ген. Атанас Атанасов - председател на ДСБ
- Божидар Божанов - съпредседател на ДаБългария
