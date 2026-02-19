Мирослав Боршош официално предаде ръководството на Министерството на туризма на Ирена Георгиева, която поема поста в служебния кабинет. В рамките на срещата двамата обсъдиха приоритетите в работата на ведомството, постигнатите до момента резултати и проектите, които предстои да бъдат развити, съобщиха от ведомството.
Сред основните акценти бяха усилията за устойчиво развитие на сектора, подобряването на бизнес средата и утвърждаването на България като конкурентна и разпознаваема туристическа дестинация.
"Беше изключителна привилегия да работя с екипа на Министерството на туризма и с представителите на местната власт и бранша. Спокоен съм, че секторът остава в ръцете на доказан професионалист с богат опит, който добре познава предизвикателствата и потенциала на българския туризъм“, заяви бившият министър на туризма.
Той подчерта, че постигнатото през 2025 г. е резултат от съвместните усилия на администрацията, общините, бизнеса и туристическите организации и асоциации.
От своя страна Ирена Георгиева изрази готовност да продължи активния диалог и работа с общините и туристическия бранш, и да разчита на експертизата на екипа в министерството. "Поемам тази отговорност с ясното съзнание за значението на туризма за икономиката на страната. Ще работим за надграждане на постигнатото и за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация“, посочи тя.
Тя изрази своята изключително висока и положителна оценка за работата на министерството под ръководството на Мирослав Боршош, като подчерта отчетливия напредък в развитието на сектора, постигнатата стабилност, активния диалог с бранша и общините и ясната стратегическа визия, която е поставила устойчиви основи за дългосрочния растеж и по-силното международно позициониране на България като туристическа дестинация.
По време на разговора между двамата беше изтъкнато, че приемствеността в политиките и добрата координация с всички заинтересовани страни са ключови за стабилното и устойчиво развитие на българския туризъм.
