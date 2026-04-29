"Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще бъдат две парламентарни групи в новия парламент. Новината дойде от Асен Василев след заседанието на коалицията.

Коалицията се запазва и ще има общ кандидат на президентските избори, ще действа като едно и в общинските съвети. Законодателните предложения също ще бъдат съгласувани.

"Видя се, че има хора, които седят по-вдясно и не гласуват с общата формация, защото смятат, че политиките на ПП са прекалено леви. Ние обаче смятаме, че са центристки. В Европа също сме в две различни семейства. Сега ще има възможност всяка формация да развие собствената си физиономия", коментира Василев след срещата.

ФОКУС припомня, че в пловдивския МИР 16 "битката за преференции" предизвика трусове в коалицията. Манол Пейков, който получи 2232 преференции, беше поставен второ място в листите на коалицията, но беше и изместен на трето от друг кандидат на ДБ - Чило Попов, които получи 2803 преференции. Не това предизвиква спорове обаче. Напрежението в редиците на коалицията ПП-ДБ се засили заради възможността Асен Василев, който беше водач на листите в Пловдив и Хасково, да влезе в парламента от Пловдив. Това се случи и остави извън Народното събрание Манол Пейков от ДБ.

