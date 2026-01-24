Продължават да се качват зад волана надрусани
Извършен е контрол на 15 362 водачи и пътници. Съставени са 3772 фиша и 461 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден с а установени общо 20 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване.
По данни на МВР, под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, шестима са отказалите тестване.
