Проф. Александрова: Един човек може да зарази от 12 до 18 души с морбили, а от 1 до 3 на 1000 човека губят живота си
Припомняме, че у нас те продължават да растат, а Министерството на здравеопазването разпореди извънредна имунизация. В община Бяла Слатина общо 17 души са заболели, като за момента лабораторно потвърдените случаи са девет. Засегнатите са деца на възраст от 5 месеца до 15 години, както и един представител на медицинския персонал.
Общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова обясни тази сутрин в ефира на "Твоят ден", че активно се издирват децата, които са пропуснали задължителните имунизации, но част от родителите отказват да съдействат.
"Основната причина за нарастването на случаите на морбили е забавената имунизация заради пандемията от COVID-19. Единственото оръжие срещу морбилите е васкината", заяви проф. Александрова. "Това е едно силно заразно заболяване, а за да има колективен имунитет, трябва да има не по-малко от 95% ваксинирани деца. В България 94,2 на сто от децата са имунизирани за морбили към 2024 г., но все още не можем да говорим за колективен имунитет", добави вирусологът.
Какви са симптомите при децата?
"Ако детето е ваксинирано, вероятността да развие морбили е изключително ниска. Първата доза от ваксината осигурява имунитет до 93%, а следващата – до 97. Най-честите симптоми са хрема, температура, конюнктивит. Появява се характерен обрив от вътрешната страна на бузата, който лекарите разпознават веднага. Инкубационният период е от 1 до 3 седмици, но най-често заболяването протича между 10 и 14 дни", обясни проф. Александрова.
Каква е опасността?
"Един човек може да зарази от 12 до 18 души с морбили, а от 1 до 3 на 1000 човека губят живота си. Най-силно засегнати са малките деца под 5 години и кърмачетата. Родителите трябва да имат предвид, че тази ваксина не трябва да се пропуска", допълни тя.
