Проф. Александрова: Източникът на зараза с легионерска болест може да бъде климатик или джакузи
© NOVA NEWS
Тя подчерта, че заразяването става единствено чрез вдишване на бактерията под формата на аерозоли или мъгла. "Няма как да се заразим, ако просто пием вода. Много малко вероятно е заразяване и при плуване в морето, тъй като легионелата предпочита прясна, сладка вода", обясни професорът.
Основните източници на инфекцията могат да бъдат:
– Охладителни кули на климатици;
– Смесители, душове и джакузита;
– Хидромасажни вани и декоративни фонтани;
– Наличие на утайки и застояла топла вода.
Бактерията е силно приспособима и оцелява в едноклетъчни организми като амебите, които я предпазват дори от хлорирането на водата. "Амебите са един вид тренировъчен лагер за легионелата. Тя се възползва от техния метаболизъм, за да се изгражда", уточни биологът.
Рискови групи и симптоми
Инфекцията често протича безсимптомно или като леко грипоподобно състояние, при което пациентите се възстановяват за седмица. Тежката форма обаче води до атипична пневмония, при която смъртността е между 9 и 10%.
Най-застрашени са:
– Мъже над 65-годишна възраст;
– Хора с компрометирана имунна система;
– Пациенти с хронични заболявания на белия дроб или бъбреците;
– Активни пушачи.
Проф. Александрова посочи, че за пречистване на водата се използват системи с медни и сребърни йони – технология, въведена от НАСА за поддържане на стерилна вода в космическите програми. "Това е заболяване, което може да бъде успешно лекувано с антибиотици, ако се диагностицира навреме. Ваксина обаче все още не е разработена", завърши тя.
Още от категорията
/
Двамата братя български милиардери станаха още по-богати, но паднаха в класацията със 133 позиции
19:52
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
19:42
Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи: С изключително скоростни темпове се доближаваме до кризата, която беше по време на COVID-пандемията
09:45
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
11.03
Бизнесмен: Търсим работници отвън не за по-ниско заплащане, а заради недостиг на квалифицирани български кадри
09.03
Управителят на социологическа агенция ЕСТАТ: Поредното ни проучване показва известно влошаване на бизнес средата
09.03
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Икономист: Огромна част от бизнесмените, купували скъпи имоти, закъсват тежко и започват да продават агресивно
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.