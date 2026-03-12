Легионерската болест е описана за първи път през 1976 г., когато 221 ветерани от Американския легион се разболяват след събиране в хотел във Филаделфия. Инфекцията завършва фатално за 34 души. Шест месеца по-късно, през януари 1977 г., е открита бактерията, причинител на заболяването – "Legionella pneumophila". Тези факти припомни в ефира на NOVA NEWS проф. Радостина Александрова, която е биолог и вирусолог от БАН.Тя подчерта, че заразяването става единствено чрез вдишване на бактерията под формата на аерозоли или мъгла. "Няма как да се заразим, ако просто пием вода. Много малко вероятно е заразяване и при плуване в морето, тъй като легионелата предпочита прясна, сладка вода", обясни професорът.– Охладителни кули на климатици;– Смесители, душове и джакузита;– Хидромасажни вани и декоративни фонтани;– Наличие на утайки и застояла топла вода.Бактерията е силно приспособима и оцелява в едноклетъчни организми като амебите, които я предпазват дори от хлорирането на водата. "Амебите са един вид тренировъчен лагер за легионелата. Тя се възползва от техния метаболизъм, за да се изгражда", уточни биологът.Инфекцията често протича безсимптомно или като леко грипоподобно състояние, при което пациентите се възстановяват за седмица. Тежката форма обаче води до атипична пневмония, при която смъртността е между 9 и 10%.– Мъже над 65-годишна възраст;– Хора с компрометирана имунна система;– Пациенти с хронични заболявания на белия дроб или бъбреците;– Активни пушачи.Проф. Александрова посочи, че за пречистване на водата се използват системи с медни и сребърни йони – технология, въведена от НАСА за поддържане на стерилна вода в космическите програми. "Това е заболяване, което може да бъде успешно лекувано с антибиотици, ако се диагностицира навреме. Ваксина обаче все още не е разработена", завърши тя.