ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Александрова: При застудяване броят на заразените с COVID ще се увеличи
© Bulgaria ON AIR
Тя обясни, че най-уязвими остават възрастните хора и бременните жени, като ги посъветва да се ваксинират.
Проф. Александрова прогнозира, че при застудяване броят на заразените ще се увеличи.
"Коронавирусът не е станал сезонен вирус, поддържа постоянно ниво. Влияе се от нашето поведение. След ваканции, празници, пътувания, събирания на хора... Разпространяват се подварианти на Омикрон", каза в ефира на Bulgaria ON AIR вирусологът.
По думите ѝ най-големият шанс от заразяване е в домакинството, след това на работното място и в училище. По-малко вероятно е да се заразим в магазина.
"Тестът може категорично да каже. Ако е отрицателен, човек да го повтори след 2-3 дни. При Нимбус има характерни болки в гърлото. Ако преди пикът на вируса идваше много по-рано, сега той се изтегля с няколко дни", обясни проф. Александрова.
Тя е на мнение, че хората от уязвимите групи е добре да се ваксинират. Ваксината е един от начините да намалим шанс за дългия Ковид, отбеляза гостът.
Трябва да работим за придобиването на по-висока здравна култура, изтъкна вирусологът.
"Децата минават по-често минават през респираторни заболявания, което е съвсем естествено. Едва вече при юношите честотата на настинките се изравнява с тази при възрастните хора", обърна внимание проф. Александрова.
Още по темата
/
Проф. Христова: Ваксината срещу варицела е първата сериозна крачка за намаляване на заболеваемостта
10:53
Лекар: Характерно за това заболяване са силните болки в гърлото, отпадналост, повишена температура, болки в ставите и мускулите
14.08
Бум на болните от COVID-19 в България. Лекари: Следете за температура, болки в гърлото и една особена хрема
12.08
Доц. Атанас Мангъров: Това, което отличава това заболяване от "летните" грипове, е силната болка в гърлото, все едно гърлото се реже с бръсначи
30.06
Още от категорията
/
КНСБ: Има скандални разлики между цените – 30% при киселото мляко, при сирената разминаването е от порядъка на 70%
09:48
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище: В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева
15.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.