Проф. Асен Асенов: Цените на горивата може да скочат с до 15%
Мярката за руския петрол ще важи за танкерите, натоварени до 12 март, като периодът е до 11 април. Според проф. Асенов временното облекчаване на санкциите може да увеличи предлагането на петрол, но ефектът върху пазара няма да бъде решаващ.
"Тези санкции ще облекчат търсенето на пазара, разбира се, тъй като ще предложат повече петрол. Но нека да не забравяме, че руската петролна индустрия сама по себе си е в затруднено положение – първо с корабите, а второ, защото през годините на санкции тя не беше обновявана.“ По думите му пред bTV пазарът на петрол остава силно напрегнат, а основните неизвестни са политическите решения и развитието на конфликта в Близкия изток.
"Пазарът със сигурност е напрегнат. Големите неизвестни са решенията от страна на Доналд Тръмп и какъв ще бъде отговорът от Иран.“ Според него Русия няма да промени значително баланса на пазара.
"Русия няма да помогне съществено. Тя ще помогне най-вече на себе си и всъщност ще стане най-големият печеливш от тази война.“ Въпросът дали българските потребители ще усетят поевтиняване на горивата обаче остава с по-скоро песимистичен отговор.
"Моята проверка на цените на горивата в България показва, че увеличението тук е далеч по-малко, отколкото в САЩ, които са самозадоволяващи се. Моите очаквания са, че скоро това няма да се случи. По-скоро рискът цените да нараснат е по-голям.“ Професорът прогнозира, че цената на петрола може значително да се повиши. "Очакванията са, че цената на барел петрол може да стигне 125–150 долара.“ Причината е напрежението около стратегическия Ормузки проток и военните действия в региона.
"Докато няма разминиране и решение на проблема в този пролив, нещата няма да се оправят.“ Дори увеличеният износ от Русия и Саудитска Арабия няма да бъде достатъчен, за да успокои пазарите. "Тези количества не са достатъчни да успокоят пазарите.“ Ако конфликтът продължи, поскъпването на горивата може да се усети и в Европа. "Аз допускам, че поне с 10 до 15 процента могат да се качат горивата.“
Според него краткосрочно успокояване на пазара не се очаква. "Успокояване на пазарите най-вероятно в следващата седмица или две няма да има, докато не се постигне някакво споразумение.“
Проф. Асенов коментира и изявленията на Доналд Тръмп, че Иран е победен и търси споразумение. "Работата на Доналд Тръмп е да успокоява пазарите. Какво ще се случи на място в следващите дни е твърде рано да се прогнозира.“ Той все пак изрази надежда за дипломатическо решение. "Дай Боже Иран да се съгласи на отстъпки и да се стигне до някакво споразумение.“
