Ïðîô. Áàëòîâ íè ïðèïîìíè åäèí îò ãåðîèòå ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿòà

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 15:35 / 11.11.2020Êîìåíòàðè (6)318
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Çà îòãîâîðíî ïîâåäåíè è ñïàçâàíå íà ìåðêèòå ïðèçîâà âúâ Ôåéñáóê øåôúò íà ÓÌÁÀËÑÌ "Í.È.Ïèðîãîâ" ïðîô. ä-ð Àñåí Áàëòîâ. Ïîñòúò ìó å ñúïðîâîäåí ñúñ ñíèìêà íà ãåí.-ìàéîð ïðîô. ä-ð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ñ íåãîâî èçêàçâàíå îò íà÷àëîòî íà ïàíäåìèÿòà.

"Áúäåòå îòãîâîðíè! Íå ïëàøà íèêîãî! Ñïàçâàéòå ìåðêèòå - ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ, íîñåòå ìàñêè è ïî-÷åñòî ñè ìèéòå ðúöåòå 3 Ä! Äèñöèïëèíàòà è ñàìîäèñöèïëèíà! Ñïàçâàéòå êàðàíòèíàòà è íå ðàçïðîñòðàíÿâàéòå èíôåêöèÿòà!", ïèøå ïðîô. Áàëòîâ.



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11.11.2020 Ðåøåíî: Ó÷åíèöèòå ñëåä VI êëàñ âúâ Âàðíà ùå ó÷àò äèñòàíöèîííî, íåïúëíîëåòíèòå ñàìî ñ ïðèäðóæèòåë â ÌÎË-à
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