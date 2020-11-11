ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ïðîô. Áàëòîâ íè ïðèïîìíè åäèí îò ãåðîèòå ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿòà
"Áúäåòå îòãîâîðíè! Íå ïëàøà íèêîãî! Ñïàçâàéòå ìåðêèòå - ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ, íîñåòå ìàñêè è ïî-÷åñòî ñè ìèéòå ðúöåòå 3 Ä! Äèñöèïëèíàòà è ñàìîäèñöèïëèíà! Ñïàçâàéòå êàðàíòèíàòà è íå ðàçïðîñòðàíÿâàéòå èíôåêöèÿòà!", ïèøå ïðîô. Áàëòîâ.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 6096
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1016 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (6)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
Aíîíèìåí
ïðåäè 1 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 5 ìèí.
-3
ïðåäè 1 ÷. è 9 ìèí.
-3
ïðåäè 1 ÷. è 29 ìèí.
-2
ïðåäè 1 ÷. è 40 ìèí.
-2
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ïðèêëþ÷è ó÷àñòèåòî íà ôðåãàòà "Ñìåëè" â ó÷åíèåòî "MAVI BALINA 2020"
08:27 / 10.11.2020
Âúâ Âàðíà ñå ïîÿâè ïúðâàòà âåíäèíã ìàøèíà çà ëåêàðñòâà
10:41 / 10.11.2020
Êîðîíàâèðóñúò âçå 10 æåðòâè çà òðè äíè âúâ Âàðíà è îáëàñòòà
15:28 / 09.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS