Проф. Богомил Манов: Мултифондовата система е нещо добро, крачка в правилната посока
"Осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване, която остава една и съща, в размер на 5%, считаме, че е недостатъчна. Аз считам, че 57 евро като допълнителна задължителна пенсия, че са крайно недостатъчни и че едва ли биха имали съществена роля за подпомагане на първия стълб", подчертава той.
"Различният профил се базира на жизнения цикъл на осигурените лица, като се предвиждат съответно динамичен, балансиран и консервативен фонд, което оценяваме като стъпка в правилната посока, тъй като вече се създават възможности за малко повече натрупвания. Но тези натрупвания, колкото и да са малко повече, те не са достатъчни да решат основния проблем. Проблемът за адекватността по принцип на пенсионната система и по същество говорейки за втория стълб в частта за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Това считаме, че е действително съществен недостатък и нашето предложение е увеличение в следваща и последваща година с 1 и 2% пункта", обясни Манов.
По думите му в момента спестяванията са вложени в консервативен фонд - те не генерират достатъчно доходност, което означава, че няма да може да се увеличи или да се получи някаква приличен размер на пенсия. "Много вероятно е да се получи и ситуация, при която определени хора да остават недоволни, това ще създаде социално напрежение и недоволство от именно тази система. Мутифондовата система е нещо добро, то е крачка в правилната посока, но, както и споменах, не всичко е само с плюс, има и определени минуси", подчерта той.
"Разделението е законово регламентирано, но като начален, като стартов етап. След това е дадена възможността лицето да сменя фонда като задължително остава 3 години преди пенсиониране в Консервативния фонд. Тоест, отсъства такава възрастова дискриминация, така че не виждам тук някакъв проблем", смята Манов.
Той обърна внимание, че един фонд не може да фалира - дружество е възможно да фалира, но парите от фонда веднага се прехвърлят към други дружества, т.е. самият фонд и парите на осигурените остават. Според него средствата на осигурените лица няма да се изгубват, а напротив, те са тяхна собственост и се наследяват.
