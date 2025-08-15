ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Ботев със стряскащи данни за COVID-19
Той акцентира върху ролята на спайк протеина, която, по думите му, в крайна сметка води до психиатрична диагноза.
"Става хронично възпаление на съдовете и всички други болести протичат по различен начин. Ковид е 10 пъти по-тромбогенен от грипния вирус. В кръвта на повечето хора се намират огромни тромбоцити. Активирани, те създават другия проблем и се появяват нови заболявания", обясни проф. Ботев пред Bulgaria ON AIR.
Проф. Ботев посочи, че децата боледуват непрекъснато и това ще се увеличава. Той добави, че в България има много увредени хора с неврологична симптоматика, а 70 процента е заради постковида.
"Забелязах, че майка ми е по-различна, леля ми също има една слабост... Преди 6 месеца нещата бяха различни. Активират се факторите на съсирване", даде пример хематологът.
"Вирусните инфекции вече няма какво да ги контролира. Направихме 4 пъти по-силни ваксини от естествения отговор - РНК ваксините. Сега дозата е 10 и това е едно от решенията. Най-новата ваксина на Moderna е може би едно от решенията. Ако я използваме, бихме решили един от проблемите", на мнение е проф. Ботев.
Според него е е грешно да сме боледували и веднага след това да се ваксинираме.
Гостът изтъкна, че антикоагулантната терапия играе изключително важна роля при постковид. Най-важно е да се тестваме редовно за количеството на антителата, отбеляза хематологът.
