Гатанка за умници: кой повишава цените? Това попита във Фейсбук икономистът проф. Боян Дуранкев.

"Англичаните се вайкат че цените на хранителните продукти са литнали с 4,5% за една година.

В еврозоната повишението е с 2,9%.

България е много нещастна страна - тук цените на храните са скочили с 7,6% (юли 2025 г. спрямо юли 2024 г.).

Та кой повишава цените:

1. Националният статистически институт.

2. Липсата на ефективен контрол от НАП, КЗК и КЗП, въпреки смелите им обещания.

3. Бъдещото членство в еврозоната.

4. Нестабилният лев.

5. Огромното повишаване на работните заплати и пенсиите - злодейски акт на Асен Василев.

6. Сушата.

7. Бюджетният дефицит, който набъбва.

8. Корпоративната алчност за повече печалби.

9. Всички горни фактори.

10. Не знам.

Имате право на 1 отговор за фактора, който според вас е най-влиятелен", пише той.