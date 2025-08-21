ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Боян Дуранкев: Гатанка за умници!
"Англичаните се вайкат че цените на хранителните продукти са литнали с 4,5% за една година.
В еврозоната повишението е с 2,9%.
България е много нещастна страна - тук цените на храните са скочили с 7,6% (юли 2025 г. спрямо юли 2024 г.).
Та кой повишава цените:
1. Националният статистически институт.
2. Липсата на ефективен контрол от НАП, КЗК и КЗП, въпреки смелите им обещания.
3. Бъдещото членство в еврозоната.
4. Нестабилният лев.
5. Огромното повишаване на работните заплати и пенсиите - злодейски акт на Асен Василев.
6. Сушата.
7. Бюджетният дефицит, който набъбва.
8. Корпоративната алчност за повече печалби.
9. Всички горни фактори.
10. Не знам.
Имате право на 1 отговор за фактора, който според вас е най-влиятелен", пише той.
