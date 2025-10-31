Проф. Боян Дуранкев: Кога ще ги стигнем - китайците и кубинците?
©
Ето какво още пише той:
"Средната продължителност на живота в България е 75.6 години (данни за периода 2022-2024 г.), като жените живеят по-дълго от мъжете - съответно 79.3 години и 71.9 години.
Достъпът до здравеопазване и неговата финансова достъпност често определят не само колко дълго ще живеете, но и колко добре ще живеете през тези по-късни години.
Норвегия - абсолютният лидер, предлага универсално здравеопазване с акцент върху ранната интервенция и превантивните грижи. Продължителност на живота: 83 години.
Китай постигна драматичен напредък, увеличавайки продължителността на живота с близо 9 години през последните три десетилетия чрез кампании за обществено здраве и подобрения в грижите за селските райони. Продължителност на живота: 78,2 години.
Куба, въпреки ограничените ресурси, превъзхожда останалите държави по дълголетие благодарение на стабилната първична медицинска помощ и съотношението лекар-гражданин сред най-високите в света. Продължителност на живота: 77,9 години.
Куба има повече лекари на глава от населението от САЩ – резултат от това, че превенцията е приоритет пред печалбата.
Хапче успокоително: в условията на "пазарна икономика" и "демокрация" България изпреварва по продължителност на живота Южна Африка!".
Още от категорията
/
Стефан Груев: Ако предложението месечното потребление над 10 кубически метра вода да се облага с по-висока цена остане, ще се наложи да излезем на улиците
30.10
Даниела Везиева: "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите
28.10
Слави Трифонов: Старо мое интервю се излъчва от фалшив профил. Обявява се парична - това е измама!
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.