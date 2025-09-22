ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Боян Дуранкев: Няма да честитя Независимостта! Не е нормална тази България!
"Едни нямат капка вода, други се обливат с водопади. Едни мизерстват с пенсия и минимална заплата, други стават милионери за месец. Едни "одат пеш", други си пазаруват още 70 суперлуксозни държавни автомобили. Едни ходят сами, феномените - с огромни охрани.
Не е нормална тази България!
Да направим ново Съединение срещу Разединителите, няма друго спасение!", пише още той.
Стефанов 24
преди 33 мин.
ИДИОТ!!! Това е Родината ти,безроднико! Ти с какво си допринесъл за да не е такова положението? Много е лесно да плюеш и да очакваш друг да оправя батаците,сътворени от псевдо "проф."!?
