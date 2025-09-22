Не, няма да честитя Независимостта. Повече от три десетилетия сме в Разединението. И в Голямото Бягство към чужди страни. Това написа във Фейсбук икономистът проф. Боян Дуранкев."Едни нямат капка вода, други се обливат с водопади. Едни мизерстват с пенсия и минимална заплата, други стават милионери за месец. Едни "одат пеш", други си пазаруват още 70 суперлуксозни държавни автомобили. Едни ходят сами, феномените - с огромни охрани.Не е нормална тази България!Да направим ново Съединение срещу Разединителите, няма друго спасение!", пише още той.