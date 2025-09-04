ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Чуков: Трябва да се намери инструмент, който да накара Путин да започне преговори
© NOVA NEWS
Той е на мнение, че е належащо да се намери инструмент, който да накара Путин да започне преговори, защото "със сила става още по-голяма война", а и няма европейско правителство, което да прати армия да се бие с руснаците. Чуков подчерта, че Путин неколкократно е излъгал Тръмп и сега трябва да се наложат по-строги санкции, но допълни, че докато руската армия има стратегическата инциатива ще е трудно.
Анализаторът е на мнение, че европейците са напълно прави да искат гаранции за подкрепа от САЩ и е категоричен, че без инструментите на американците не може да се говори за примирие.
По отношение на ситуацията в Близкия изток Чуков допусна пред NOVA NEWS, че най-вероятно част от Ивицата Газа ще бъде "дадена на концесия" на САЩ. Анализаторът твърди, че вече има предложен проектосъстав на бъдещата администрация и тя евентуално ще бъде оглавена от палестинец, активист на "Фатах". Според него Израел не иска анексиране на Газа, защото ще коства голям ресурс на държавата.
Проф. Чуков е на мнение, че присъствието на Индия на Шанхайската организация за сътрудничество е недвусмислен жест от Моди към американския президент Доналд Тръмп.
Още по темата
/
Две европейски държави обявявиха, че са готови да посрещнат Путин на своя територия за среща със Зеленски
20.08
Започна видеосрещата на "Коалицията на желаещите" относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна
19.08
Още от категорията
/
Проф. Светослав Малинов: Очакваме интересен политически сезон, защото протестите ще се редуват, но с различни теми
18:47
Захарова с ирония: Не знам защо направо не откраднахме хартиените карти от самолета на Урсула фон дер Лайен
16:06
До три месеца правителството трябва да представи в парламента план за справяне с водната криза
14:37
Радев за инцидента в Лисабон: От името на България изразявам дълбоката си скръб за загубата на човешки живот
14:10
Асен Василев за визитата на Зафиров: Такива действия подкопават доверието в България, пречат й да стане богата
12:07
Експерти за идеята за гласуване със сканиращи устройства: Едно устройство струва 4-6 000 долара, а ни трябват 11-12 000 броя
11:37
Ивелин Михайлов обяви правителството за незаконно избрано, "Величие" ще търси подкрепа за сезиране на Конституционния съд
11:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.