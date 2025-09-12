ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Даниел Вълчев: Защо е нужно кметът на Варна да бъде под стража, къде ще избяга?
©
Това каза проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в Софийския университет.
Той коментира и случая с побоя над полицейския началник в Русе.
"В МВР няма никаква система за това кой дава информация и как я дава. Започвам да съм разколебан кога е станало, кой е започнал. Служител на МВР в свободното си време може ли и трябва ли да предотврати престъпление – мисля, че е длъжен по съответния ред – или да се намеси лично, или да информира колегите си. Дали това е станало, ние не знаем“, посочи още Вълчев.
"Държавата, това е редът и той зависи от всички нас. Той трябва да бъде предвидим и еднообразен. В какво положение сме – имаме временно изпълняващ длъжността главен прокурор, не е ясно кой е председател на ВАС, не е ясно кой е шеф на Военна полиция, на ДАНС, ВСС. Смисълът на мандатните органи е да има стабилност на институциите“, коментира още проф. Вълчев пред bTV.
По думите му тази непредвидимост влияе на чувството за ред в държавата.
Какъв трябва да бъде профилът на бъдещия президент?
"Илияна Йотова е твърде вероятен кандидат на лявата част на спектъра по много причини. Големият въпрос е дали ще има конкуренция между партийни кандидати, което би било катастрофално, или дали ще има дебат накъде ще върви страната“, каза още Вълчев.
Още по темата
/
Кирил Петков, минути след делото "Коцев": Когато загубим съдебната система напълно, нямаме вече правов ред. Това е хаос!
17:20
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който често определя президента Радев като "агент на Русия" и "руска матрьошка", гласува странно! Явно не вижда проблем
15:28
Инициират създаването на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България
12:45
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.