Дните на еврото в Университета за национално и световно стопанство започнаха в понеделник. Това е традиционна конференция, която от миналата и по-миналата година провеждаме при нас. Това каза ректорът проф. Димитър Димитров внаПо думите му тази година събитието е особено актуално, защото половината от академичната реч на Валдис Домбровскис, вицепрезидент на Европейската комисия и доктор хонорис кауза на УНСС, беше посветена на приемането на България в еврозоната.Ректорът обясни, че в рамките на седмицата ще се проведат различни форуми с участието на представители на правителството, банките, бизнеса и академичните среди."Ще се обсъждат традиционни и съвсем нормални въпроси - какво ще се случи по нататък, предимството и недостатъците от това, че приемаме еврото като национална валута и влизаме в този валутен съюз - чисто практически въпроси. Има и академични изследвания за това нещо, малко с по-голяма история как са се развивали нещата. Например утре банките ще коментират такива въпроси кога и как ще се отрази това на кредитите, на лихвените проценти, на таксите, на плащанията, готови ли са те с всички тези процеси", каза още проф. Димитров.Според него, акцент в лекцията на Валдис Домбровскис е бил поставен върху доверието: "Едно е да сте по-малка държава със собствена валута, която по-трудно устоява на външни шокове, друго е да сте член от едно голямо семейство, което може да си помага с много по-голям ресурс.“Ректорът на УНСС не смята, че първият ни бюджет в евро е някакво предизвикателство: "Просто има изчисляване от лева в евро. Въпросът е какви политики са залегнали в него".Той допълни, че има оптимизъм в правителството, че бюджетът е добре направен, но подчерта, че "дисциплината трябва да се запази".Проф. Димитров представи и новата енциклопедия "Видни финансисти, мениджъри и бизнес лидери, преподаватели и възпитаници на УНСС 1920–2025“, включваща около 600 личности."Около 150 министри и 12 министър-председатели са завършили УНСС през всички тези 105 години“, подчерта проф. Димитров и добави, че университетът поддържа традицията да подготвя българския стопански и политически елит.Ректорът съобщи и за нови съвместни инициативи с три китайски университета."Наши преподаватели ще ходят до Китай, техни студенти ще идват в България. И това е признание и за България, и за нашия университет, че сме избрани и одобрени от тяхното Министерство на образованието да провеждаме съвместни програми“, каза той.