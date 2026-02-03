Проф. Димитър Димитров за Съвета на мира: По-добре да участваме, отколкото да стоим отстрани
"Добре е нашите политици и държавници да не мислят толкова за изборите или скандалите, а да се огледат какво се случва около нас, защото може бързо да дойде при нас и чрез бежанците, и чрез други хибридни заплахи, и чрез това понякога да вземем страна, която не сме очаквали, че трябва да вземем,“ посочи той.
По думите му е добре, че САЩ ясно дефинират позицията си в своите Националната отбранителна стратегия и Стратегията за национална сигурност, от които става ясно оттеглянето им от Европа. "Така ясно ни казват и какво ние трябва да правим: да не разчитаме толкова много на прословутия чл. 5, да имаме собствени способности и европейски, и национални, да се европеизираме повече когато сключваме различни сделки в отбраната и в сигурността, да търсим локални съюзници, локални дейности, които могат да ни помогнат в тази посока, за да повишаваме нашата сигурност и отбрана. Все такива неща, от които ние трябва да си направим тези изводи,“ каза той и добави, че България трябва да се адаптира и води спрямо посоката на големите държави в ЕС.
Според проф. Димитров подписваното от премиера в оставка Росен Желязков споразумение за Съвета на мира е положително събитие, тъй като според него в това споразумение има нещо символично, като се търси по-скоро нещо от рода на коалиция на желаещите, а дали тя ще заработи, ще се види в бъдеще. "Понякога трябва да се действа бързо. И ние ако седим встрани и казваме: "Това не ни харесва, това няма как да стане, трябва да мине през 5 месеца ратификация при нас, но ние сме в оставка, няма правителство“. Разбирате, че никой не харесва такива съюзници, а ние сме съюзници със САЩ. Така че е по-добре да участваме, отколкото да стоим отстрани.“
