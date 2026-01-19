Проф. Дронзина: Беше казано, че китайски военни кораби не са забелязани около Гренландия, и то от повече от десетилетия
Обсъждат се две основни позиции или две възможни интерпретации на тази позиция на американския президент. Това заяви преподавателят в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ проф. Татяна Дронзина в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
"Първата е свързана с предполагаемата грижа на Тръмп от превземане на острова от Русия или от Китай. Въпреки че беше многократно подчертано от страна на европейските съюзници, че САЩ биха могли да инвестират и да базират сили в Гренландия колкото искат и в същото време беше отбелязано, че САЩ са намалили броят на войските, присъстващи на острова през годините. А също така беше казано, че китайски военни кораби не са забелязани около Гренландия, и то от повече от десетилетия", обясни тя.
"Един изследовател от Кралския датски колеж по отбрана доц. Петер Якобсен отбеляза, че руски и китайски военни кораби представляват заплаха за Гренландия само във фантазията на Тръмп, тъй като такива напоследък не са забелязани, не са констатирани и едва ли ще бъдат забелязани скоро. В същото време той обяви, че Китай не управлява военни кораби и подводници в Арктика и че макар Русия да може да го прави и да е допускала приближаването на някоя друга подводница до Гренландия, всъщност това е било всичко, което му дава и правото да заключи: в момента няма външна запаса за Гренландия, освен американската", допълва професорът.
Тя коментира втората интерпретация, която по думите и е свързана с желанието на американския президент да контролира природните богатства на острова, "тъй като освен местоположението си, Гренландия притежава и богати находища на различни природни ресурси, като например редкоземни метали, необходими за телекомуникациите, уран, милиарди използвани барели петрол и огромни запаса от природен газ, които преди са били недостъпни и от които разбира се всяка страна има нужда".
"Много от същите минерали в момента САЩ си набавят чрез внос от Китай, което ги поставя в известна зависимост, така че може би желанието да контролира тази част на света е свързано и с намаляването на зависимостта на САЩ от китайския внос", допълва тя.
