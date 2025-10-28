ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Дронзина: Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет
©
"Китай многократно е заявявал официално, че подкрепя прекия диалог като единствен изход от войната между Украйна и Русия,“ посочи анализаторът и добави, че ангажиментът на Китай би могъл да му донесе стратегическа полза и да му помогне да се представи като глобален играч, да укрепи дипломатическия си имидж пред Запада и глобалния юг. "Но аз продължавам да смятам, че Китай ще откаже да приеме ролята на пряк участник. Никога не е признал официално, че подкрепя Украйна и че е готов да наложи условия на Русия. Плюс това Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет.“
Проф. Дронзина е категорична, че дори ако Китай ще се ангажира официално с посредническа роля, реалната му способност да влияе върху Русия достатъчно силно, за да спре войната или да се насочи Руската федерация към компромис, е ограничена. "Вероятно Китай ще даде символично потвърждение на желанието за мирно решение, но едва ли ще се ангажира с конкретни стъпки, които да доведат незабавно до прекратяването на войната, особено ако това означава риск за двустранните отношения с Русия.“
Още по темата
/
Тръмп за "Буревестник": Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества ракети
27.10
Главният изпълнителен директор на "Газпром" предупреждава за сериозни рискове пред европейския енергиен пазар тази зима
21.10
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Путин по време на срещата в Анкоридж
17.10
Още от категорията
/
Почекански: Годишните награди за музикално и танцово изкуство "Кристална лира" са очаквани от цялата музикална общественост
20:46
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
20:01
Иван Брегов: Средната заплата за съдия, прокурор и следовател е около 9000 лева – възнаграждение, типично за висша ръководна позиция в немския индустриален сектор
19:09
Професионален пилот: Полезно е да седнеш отново на "другата страна" – за да усетиш какво чувстват хората, на които обикновено ти вдъхваш спокойствие
17:53
Кардиолог: Дори промяната само с един час изисква време за приспособяване – обикновено между три и седем дни
26.10
Потвърдено от Федерацията на хлебопроизводителите: Хлябът е поскъпнал с повече от 20% за последната година
26.10
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
26.10
Проф. Петър Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже от тавана и да свърши всичко
25.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.