Проф. Габровски: В системата има пролуки, през които изтичат пари
"Очакваме бюджетът за тази година да е по-голям. Ние трябва да работим с по-малък бюджет. Цените през последните години с постоянство растат нагоре. Ще трябва да се вместим в рамката, определена от миналата година, която беше доста ограничена“, каза Габровски.
По думите му от тази гледна точка болниците ще бъдат затруднени. Откъде ще търсят резерв, за да могат да функционират, е друг въпрос, посочи той.
Той призна, че в системата има пролуки, през които изтичат пари, и те трябва да бъдат контролирани.
"Но същевременно да се хвърля петно, че цялата гилдия се чуди как да източва Здравната каса, не е колегиално и не е правилно“, заяви проф. д-р Николай Габровски пред bTV.
Относно привличането на кадри в "Пирогов“ той каза, че основният проблем е, че работата там е много тежка.
"От друга страна, привличаме хора, които искат бързо да научат, да видят много, да се изградят като специалисти. Огромният проблем в здравеопазването като цяло за мен е липсата на медицински сестри“, посочи Габровски.
"В България има около 33 000 лекари. За нормалното функциониране на една система е необходимо съотношението между лекари и специалисти по здравни грижи да е 2 към 1 до 3 към 1. Тоест трябва да имаме поне 65 000 медицински сестри, а те са 22 000 – три пъти недостиг“, обясни зам.-директорът на "Пирогов“.
"Системата на здравеопазване се базира на здравни грижи, а грижите се осигуряват от медицинските сестри“, допълни той.
По думите му у нас няма сериозен недостиг на лекари.
