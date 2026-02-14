Андрей Гюров е добър избор за служебен премиер. Но истината е, че предварително беше ясно, че Гюров ще заеме този пост. Това не е избор на Илияна Йотова, а на Румен Радев. Това каза бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки по NOVA NEWS.
"Мисля, че дори и служебното правителство е било подготвено. Просто се стигна до разтягане във времето", посочи той.
"Около Румен Радев се групират най-ретроградните кръгове в българското общество", каза още Близнашки.
Според Близнашки предстоящата предизборна кампания ще бъде много тежка.
По негови думи Бойко Рашков не би могъл да спре купения вот.
Проф. Георги Близнашки: Андрей Гюров е избор на Румен Радев
©
Още по темата
/
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
15:43
Ивайло Мирчев: С известна изненада открих, че приоритетите на президента съвпадат с тези на ПП-ДБ
08:35
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
13.02
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
11.02
Още от категорията
/
Крум Зарков: БСП се справи първа с теста за самостоятелност, за другите партии той тепърва предстои
16:47
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
16:34
Нарастващият език на омразата обсъди президентът Йотова с директора на Американския еврейски комитет
15:02
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
10:34
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
13.02
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.