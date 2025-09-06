ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Георги Близнашки: Силно разтревожен съм
© bgonair
Той коментира темата навръх Деня на Съединението - 6 септември.
"Аз самият съм силно разтревожен от това задълбочаващо се разделение в нашето общество. Политиците сякаш се опитват през цялото време да нагнетяват напрежението, да въвеждат нови и нови разделителни линии. Това е една вредна политика, но за съжаление, тон задава и самият държавен глава, от когото се очаква да бъде обединител на нацията. Създават се изкуствени кризи, които не позволяват институциите да си вършат работата по един нормален, спокоен начин", категоричен е бившият премиер пред Bulgaria ON AIR.
Относно разделението между изпълнителната власт и президента, проф. Близнашки заяви: "Президентът се опитва да изкористи своите правомощия. Като че ли му се ще да се пазари - "Аз ще отстъпя за едно, вие ще ми дадете аз да назнача друга фигура". Не е това замисълът на Конституцията. Не е това логиката на парламентарната демокрация, но за съжаление, през всичките тези години, през които Румен Радев е на чело на държавата, се наблюдават тези проблеми - до голяма степен изкуствени проблеми. Той се опитва да налага своята воля, своята гледна точка, но Конституцията не предвижда еднолично управление от страна на президента, включително и що се отнася до т.нар. служебни правителства", коментира още Георги Близнашки.
Още по темата
/
Д-р Йовчева: Радев започва да мисли за политическото си наследство като президент и за бъдещето си като политик
16:30
Киселова към финалистите на US Open: Трофеят ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители
11:24
Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загубиха образа си и внушиха на собствените си избиратели, че са безсилни
05.09
Борисов: Трябва да има единен, обществено приет, подкрепен от дясноцентристките партии кандидат за президент. Всичко останало е обречено
05.09
Проф. Светослав Малинов: Очакваме интересен политически сезон, защото протестите ще се редуват, но с различни теми
04.09
Асен Василев за визитата на Зафиров: Такива действия подкопават доверието в България, пречат й да стане богата
04.09
Киселова към Васил Найденов: Вие се утвърдихте като най-емблематичната личност в българската популярна музика
03.09
Парламентът отхвърли референдума на "Възраждане" за лева, Костадинов и групата напуснаха залата
03.09
Наталия Киселова: Политика се прави с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани
03.09
Още от категорията
/
Киселова към Иван Иванов: С голяма радост посрещнах вестта за завоюваната от Вас историческа титла
20:11
Д-р Десислава Кателиева: Това състояние лесно може да се сбърка с вирусен хепатит или жлъчна криза
17:53
Радостин Василев: Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация
16:30
Доц. Николай Димитров: Има нещо много иронично в този подход от гледна точка на социалните взаимоотношения
03.09
Шефката на СЕМ: Това е абсолютно отвратително и недопустимо! Ето така, правовата държава и демокрацията загиват
01.09
Експерт: Немислимо е в държавната администрация да има 4-дневна работна седмица, там трябва да е 6-дневна
01.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.