Проф. Георги Касчиев: Поради близостта на казусите в Унгария и в България, трябва да се наблюдават действията на Комисията по отношение на проекта за АЕЦ "Пакш-2"
Инициираното от Австрия, европейската помощ беше блокирана, като Съдът на ЕС отмени решението на Общия съд на ЕС и обяви за невалидно решението на Европейската комисия за предоставянето на финансова помощ на Унгария за АЕЦ "Пакш-2“ с мотивите, че трябва да се разгледат не само регулациите за държавна помощ, но и регулациите за обществените поръчки, и съдът счита, че изборът на изпълнител без търг нарушава европейското законодателство.
В България по подобен начин, като в Унгария, без никакви анализи и обсъждания, без никакви финансови оценки дори, беше избран най-скъпия възможен проект, този на американската фирма "Уестингхаус“, след което правителството в края на годината взе решение да се изграждат тези два реактора в грубо нарушение на закона. То е обжалвано, изяснени са всички въпроси и се чака решението на съда.
"Този процес на развитие на новия ядрен проект за 7-и и 8-и блок поначало в основата си е порочен, тъй като първо, решението на Народното събрание е в нарушение на правилата за обществените поръчки, и второ, самото решение на Народното събрание е най-вероятно незаконосъобразно. Има и други фактори, например това, че ние сме с наказателна процедура по отношение на управлението на отработеното гориво, която се строи от 5 години, нямаме никакви планове за изграждане на дълбоко геоложко хранилище, да не говорим, че самият доклад за ОВОС на 7-и и 8-и блок е с изтекъл срок и с някакви измислени аргументи се опитват да докажат, че той е в сила,“ посочи експертът и добави категорично, че когато се стигне до процедура за одобряване на държавна помощ и до процедура за одобряване на инвестиционния проект, България ще срещне със сигурност отказ от Европейската комисията, "тъй като тя е длъжна да се съобрази с решението на Съда“, каза проф. Касчиев.
Според него поради близостта на казусите в Унгария и в България, трябва да се наблюдава действията на Комисията по отношение на проекта за АЕЦ "Пакш-2“ и как тя ще излезе от това положение, както и каква ще бъде реакцията на Комисията за проекта с 3 реактора AP1000 в Полша.
"Във всеки случай, ако има някакъв останал здрав разум, правителството би трябвало да спре веднага всякакви харчове за този проект, а пък ако има останала някаква капчица здрав разум, би трябвало парламентът и правителството да отменят своите решения за избор на тези реактори без търг и да се започне отначало“.
