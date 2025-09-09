ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Георги Момеков: Лекарства се купуват само от аптеката
Темата коментира деканът на Фармацевтичния факултет към МУ - София проф. Георги Момеков.
"Лекарства в регулаторния смисъл на думата са продукти, контролирани от агенция по лекарствата. Мимикрията е много лесна, а хората си купуват от интернет неща, които не бих нарекъл лекарства, а имитиращи продукти".
Дори човек да получи предписание за подобен продукт, е възможно да настъпят нежелани ефекти. Професорът посъветва хората да бъдат мнителни и подозрителни, "както си купуват автомобилни гуми".
"Лекарства се купуват от аптеката, България не е някаква пустош, има хиляди аптеки. Почти всичко, което го има в ЕС, го има и тук. Дори ако се сдобием със същинското лекарство, когато е с рецепта, само лекар може да прецени дали съотношението и терапията са добри".
Лекарствата за отслабване могат да подействат положително на хора с по-голяма телесна маса, но когато става дума за човек, който иска да свали 2-3 килограма, никой не знае съотношението полза-риск.
"Когато човек си купува нещо от интернет, никой не знае какви са отложените ефекти, а дилърът, който продава, също не знае какво има в тях", коментира пред БНТ проф. Момеков.
