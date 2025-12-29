И през тази година, както и при предишните, в здравеопазването не се проведоха реформи. Наливат се средства, които не дават нужния ефект, защото не се използват по правилния начин. Това каза бившият министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.Здравният икономист Аркади Шарков посочи, че едни от важните проблеми в сферата са заплатите на младите медици, акушерките и медицинските сестри. Той посочи, че решения по актуалните казуси не се взимат, тъй като има прекалено много интереси.Хинков обясни, че държавата трябва да осигури достатъчно възможности за специализации на лекарите, за да работят спокойно. Той смята, че отпускане на стипендии за младите медици е работещ механизъм.Шарков посочи пред NOVA NEWS, че здравеопазването е достъпно, но стои въпросът доколко е качествено.Хинков каза, че за да се случат промени, държавата трябва да има управленски екип, който да бъде и реформаторски. Той посочи, че доплащанията от страна на пациентите трябва да бъдат прекратени. Професорът заяви, че трябва да се намали броят на болниците.