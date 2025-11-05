България се оформи като регионален център за полярни изследвания. Ние сме част от света и даваме своите изследвания за развитието на световната наука и за решаване на световни проблеми. Крайно време е да имаме нобелов лауреат. Това каза ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев в предаванетоПървата група 11 български полярници се оправя на 34-та Антарктическа експедиция на 6 ноември, а на 7 ноември от Варна отплава научно-изследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий“.Първата група полярници ще достигне българската полярна база в средата на ноември, а корабът ще пътува 45 дни през Босфора, Дарданелите, Гибралтар, ще прекоси Атлантика и ще достигне до Пунта Аренас, където ще се качат още 30 български полярници. Там към експедицията ще се присъединят и техни колеги чужденци, с които участват в международни проекти."Това са двама португалски и двама американски изследователи, морски биолози. Това е един много амбициозен проект, в който ще участват и две български изследователки. Специално в района, където е българската база – Западна Антарктида, се наблюдава затопляне на климата, което неминуемо оказва влияние върху уникалния животински свят. Те ще изследват тюлените в тази среда, която се изменя от климатичните промени“, разказа проф. Пимпирев.Втората група изследователи се очаква да достигне българската база около Коледа. Тя ще работи по няколко проекта. "Един от тях е свързан с повишаването на морското ниво от топенето на ледниците от глобалното затопляне и промяната в посоката на теченията. Той се изпълнява с колеги от Института по океанология в Хамбург и също е много сериозен проект“, поясни проф. Пимпирев.34-та експедиция работи и по 15 чисто български проекта. "В нашата експедиция има учени от много институти на БАН, от Техническия университет, от Софийския университет. С Института по космически изследвания ще изследваме влиянието на слънчевата активност в полярните региони. Ще изследваме редките минерали и елементи в скалите, които за пръв път успяхме да докажем миналата година на остров Смит. Нашите изследвания имат и много практическа насоченост. Нашите микробиолози изследват дрождите в почвите на Антарктида, в които има специфични микроорганизми, които живеят само в този климат, където температурата рядко надвишава 0 градуса. Те отделят ензими, от които се правят лекарства против рака и други неизлечими болести“, обясни проф. Пимпирев.Научно-изследователският кораб ще работи повече от два месеца и половина на остров Ливингстън, в пролива Брансфийлд между Южно Шетландските острови и Антарктическия полуостров. Очаква се той да се завърне във Варна отново на 14 април.