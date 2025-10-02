ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Христо Пимпирев за водната криза: Трябва да се използват новите тенденции и изследванията на учените
"Трябва да се вземат сериозни мерки, защото действително е престъпление половин милион жители от 6 милиона да нямат вода за пиене, само 2 часа на денонощие да им пускат водата, да може да се изкъпят, да се изперат, да измият чини и всякаква посуда. И сега когато ще се увеличи с още 2 часа, това се смята като голям прогрес.“ Според проф. Пимпирев проблемът не е до липсата на пари, а до създаване на визия, до работа, в която да се използват новите тенденции, да се използват изследванията на учените.
По думите му остарялата водопроводна система е един от факторите за проблемите със загубата и липсата на вода у нас. "Това го няма в развитите страни никъде. Това може и трябва да се оправи, за да може да се справим с по-належащия недостиг на питейна вода,“ каза той и обясни, че за да си направят водопроводната система, за да получаваме вода от топящия се ледник на Антарктида, са се обърнахме към специалисти от Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), към доц. д-р инж. Борис Цанков, който "вече трета година идва и прави нашата водопроводна система. И аз се чудя защо не се обръщат нашите държавници, министри към младите специалисти. Това са хората, които са учили 30 години, и знаят как се прокарва вода до населените места,“ посочи той и даде пример с изградените инсталации за превръщане на морската вода чрез осмоза в сладководна на Лазурния бряг във Франция, където също по прогнози климатът се променя в полупустинен.
Проф. Пимпирев сподели още, че подготовката за 34-ата експедиция до Антарктида върви под пълна пара. "На 7 ноември от Пристанище "Варна“ тръгва нашият военен научно-следователски кораб "Св.св. Кирил и Методий“ към Антарктида. Така, че всичко трябва да бъде натоварено за почти половин година работа в Южния океан, в ледените години на Антарктида, на континента, на българската база. Така, че всичко трябва да бъде изчислено. Но ние имаме опит вече. Това е четвъртия рейс на кораба ни до континента и сме събрали опит, за да няма фалове,“ каза той и добави, че в експедицията ще вземат участие учени от различни държави, сред които Еквадор, Колумбия, Португалия, САЩ. "Нашата програма е изключително интернационална. Това е световна наука, от която зависи бъдещето на човечеството.“
