Проф. Йоаким Каламарис: Много скоро Гърция ще последва съдбата на България
Стачката на гръцките фермери е резултат от поредния корупционен скандал, свързан с разследване на Европейската прокуратура за злоупотреба на управляващите с европейски средства.
"Вместо да отиват в джобовете на фермерите, стотици милиони евро отиваха в близки до премиера и управляващата партия в Гърция. Сезирана е и гръцката прокуратура и тече разследване на много високо ниво“, обясни проф. Каламарис.
Протестите на гръцките фермери ще продължат, а към тях ще се присъединят и други социални групи, прогнозира той.
