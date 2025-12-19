Проф. Йоаким Каламарис за удължителния бюджет: В сравнение с този, който искаха да внесат управляващите, е малкото зло
©
Според него удължителният бюджет е трябвало да бъде съгласуван с бъдещия служебен кабинет или да бъде приет от следващото редовно правителство.
Гласът и посланието на протестиращите трябва да бъде чуто, подчерта проф. Каламарис.
"Посланието на протестите е неодобрение на политическите сили, не само на управляващата коалиция, но и на опозицията. Протестиращите искат нови или стари, но неопетнени лица, да се обединят, извън всички партии в парламента. Би трябвало да се създаде един фронт, който да е субект на контрол на настоящите политически сили в парламента, не извън парламента“, подчерта той.
Според него политическата картина ще се промени само ако протестиращите проявят активност на предстоящите избори. "Състезанието и времето изтича“, добави Йоаким Каламарис.
Още по темата
/
Пламен Димитров, КНСБ: Близо един милион души са пряко или косвено засегнати от бюджетните решения
17.12
Бойко Борисов: Последиците ще са тежки! Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка
17.12
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
16.12
Още от категорията
/
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отпускане, докато не се насрочат избори
18.12
МЕЧ на консултации при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нова протестна върна обхвана страната тази вечер
21:22 / 18.12.2025
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отп...
21:22 / 18.12.2025
Диян Стаматов: Езиковата компетентност на младото поколение е мно...
21:21 / 18.12.2025
Нов протест срещу Бюджет 2026: Движението в центъра на София е бл...
21:21 / 18.12.2025
Слабо земетресение в България
21:20 / 18.12.2025
Пореден мащабен протест срещу Бюджет 2026: Граждани се събраха в ...
21:20 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.