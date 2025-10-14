ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Ива Христова: Всички ще се срещнат с грипа! Много е заразен!
"Всички ще се срещнат с грипа, той е много заразно заболяване, но една голяма част няма да се заразят, една малка част ще се разболеят, но дори няма да разберат - ден-два ще имат неразположение, една четвърт ще го прекарат по-тежко, а 1% ще стигнат и до болница", обясни тя.
И добави, че съдейки за преминаването му през Южното полукълбо, няма нещо специфично. Проф. Христова обясни, че ваксините са съобразени с щамовете, които циркулират. В момента обаче имало доста COVID.
"Всяка четвърта проба, която изследваме в момента, е положителна за COVID", съобщи тя.
