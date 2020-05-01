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Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: ×àêàõìå äà ñå ñòîïëè íàâúí, ñëúíöåòî äà çàïî÷íå äà òðåïå âèðóñà, çà äà îòõëàáèì ìåðêèòå
Àâòîð: Ñèëâèÿ Ñòàíåâà 16:22 / 01.05.2020Êîìåíòàðè (22)115
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Ïðîô. ä-ð Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, ñúîáùè íà ñóòðåøíèÿ áðèôèíã: "Ñåãà îáìèñëÿìå ìàñêèòå íà îòêðèòî äà îòïàäíàò, êàòî äà îñòàíàò çàäúëæèòåëíè â àïòåêàòà, ìàãàçèíà, â ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò.

"×àêàõìå äà ñå ñòîïëè íàâúí, ñëúíöåòî äà çàïî÷íå äà òðåïå âèðóñà, èìàìå è ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ çà ñàìèÿ âèðóñ âå÷å“, äîïúëíè ïðîôåñîðúò.

"Èìàìå âå÷å îïðåäåëåíî ñòàíîâèùå ïî âúïðîñà äàëè äà ñå óäúëæè èçèñêâàíåòî çà íîñåíå íà ìàñêè íà îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà è ñëåä 13 ìàé, íî ñå îáåäèíèõìå îêîëî ìíåíèåòî, ÷å â çàòâîðåíè ïðîñòðàíñòâà áè òðÿáâàëî äà ñå èçèñêâà íîñåíåòî íà ìàñêè. Çà ìîìåíòà ñïîðèì çà òîâà äàëè äà ñå íîñÿò ìàñêè è íà îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà.", òîâà çàÿâè íà÷àëíèêúò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.

"Åäèí îò ïðèíöèïèòå, êîèòî ñå ñïàçâà, å àêî ñå äîïóñêà íÿêàêâî ñúáèðàíå íà áðîé õîðà, òî äà áúäå çà ñïîðòîâåòå, êîèòî ñà íà îòêðèòî, à ïîñòåïåííî ïîñëå çà âñè÷êè îñòàíàëè äåéíîñòè â çàòâîðåíè ïîìåùåíèÿ. Àêòèâíî îáñúæäàìå òåçè íåùà“, êàçà îùå òîé.



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Íà 29.02.2020 Ãåíåðàëúò - Ãðèï Á, êîéòî ñå çàäàâà å ïî-îïàñåí îò Êîðîíà âèðóñà. Íà 14.03.2020 ã.ïðåäñòîÿò íè âðåìå íà íà èçïèòàíèÿ, ùå ñå çàãóáÿò ÷îâåøêè æèâîòè.
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Õâàíà ãè ñòðàõ ãíåâà íà íàðîäà è ñåãà ùå êàæàò, ÷å è âèðóñ å íÿìàëî!
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Òîçè ìèíàëàòà ñåäìèöà íè çàïëàøâàøå, ÷å ïèêà èäâà äî äíè.
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Äîéäå èì àêúëà â ãëàâàòà, ÷å íå ìîãàò äà íè äúðæàò òàêà îùå äúëãî âðåìå. Äî ïðåäè 2 ñåäìèöè ãîâîðèòå åäíî äåí äðóãî. Ôóðíàäæèéñêè ëîïàòè.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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18-ãîäèøåí áåç êíèæêà íàðóøè êàðàíòèíàòà è óáè áðàò ñè â êàòàñòðîôà ïî ïúòÿ Ñîôèÿ-Âàðíà
11:55 / 29.04.2020
Ìúæ îò Âàðíà ñëîæè êðàé íà æèâîòà ñè, õâúðëè ñå îò òåðàñàòà ñè
11:20 / 30.04.2020
ÑÔÑÌÂÐ: Íå ïðèåìàìå íà÷èíà, ïî êîéòî ñå èçâúðøè íàãðàæäàâàíå íà ñëóæèòåëè îò ÌÂÐ!
14:14 / 29.04.2020
Äî äíè îòïàäàò êëþ÷îâè çàáðàíè ó íàñ! Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè îáÿâè êîè ñà òå
08:42 / 01.05.2020
Èçãðàæäàíåòî íà íîâîòî åëèïñîâèäíî êðúñòîâèùå íà áóë. "Ëåâñêè" å êúì êðàÿ ñè
10:42 / 29.04.2020
Ä-ð Èâàíîâ: Õîðàòà êîïíåÿò çà ðåëàêñ íà ïëàæà âúâ Âàðíà! Ìîãàò äà ðàç÷èòàò íà ìåäèöèòå íè, ãîòîâè ñìå!
15:02 / 29.04.2020
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09:53 / 30.04.2020
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