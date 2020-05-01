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|Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: ×àêàõìå äà ñå ñòîïëè íàâúí, ñëúíöåòî äà çàïî÷íå äà òðåïå âèðóñà, çà äà îòõëàáèì ìåðêèòå
"×àêàõìå äà ñå ñòîïëè íàâúí, ñëúíöåòî äà çàïî÷íå äà òðåïå âèðóñà, èìàìå è ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ çà ñàìèÿ âèðóñ âå÷å“, äîïúëíè ïðîôåñîðúò.
"Èìàìå âå÷å îïðåäåëåíî ñòàíîâèùå ïî âúïðîñà äàëè äà ñå óäúëæè èçèñêâàíåòî çà íîñåíå íà ìàñêè íà îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà è ñëåä 13 ìàé, íî ñå îáåäèíèõìå îêîëî ìíåíèåòî, ÷å â çàòâîðåíè ïðîñòðàíñòâà áè òðÿáâàëî äà ñå èçèñêâà íîñåíåòî íà ìàñêè. Çà ìîìåíòà ñïîðèì çà òîâà äàëè äà ñå íîñÿò ìàñêè è íà îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà.", òîâà çàÿâè íà÷àëíèêúò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.
"Åäèí îò ïðèíöèïèòå, êîèòî ñå ñïàçâà, å àêî ñå äîïóñêà íÿêàêâî ñúáèðàíå íà áðîé õîðà, òî äà áúäå çà ñïîðòîâåòå, êîèòî ñà íà îòêðèòî, à ïîñòåïåííî ïîñëå çà âñè÷êè îñòàíàëè äåéíîñòè â çàòâîðåíè ïîìåùåíèÿ. Àêòèâíî îáñúæäàìå òåçè íåùà“, êàçà îùå òîé.
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Âèæ îùå:
Ìúæ îò Âàðíà ñëîæè êðàé íà æèâîòà ñè, õâúðëè ñå îò òåðàñàòà ñè
11:20 / 30.04.2020
Äî äíè îòïàäàò êëþ÷îâè çàáðàíè ó íàñ! Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè îáÿâè êîè ñà òå
08:42 / 01.05.2020
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