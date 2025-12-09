Проф. Кантарджиев: Има увеличение на случаите с грип
©
“Болниците се задъхват. Особено във Великобритания, където връзката между здравните власти и медиите е най-крепка и веднага всичко се разпространява", обясни той.
Проф. Кантарджиев сподели, че преди месеци, когато епидемията беше в Южното полукълбо, се появи един подвариант на грип А - H3N2. “През следващите месеци, докато циркулираше, той получи още мутации и вече има 9 на брой. Той вкарва хората в болници".
По думите му болниците не са препълнени, но има увеличение на броя на случаите в сравнение с миналата година по това време. “Главно са хора над 65-годишна възраст, които са със странични заболявания. При тях грипът минава по-тежко, нуждаят се от подаване на кислород. Повечето от тези хора са забравили да се ваксинират или пък не са взели веднага лекарствено средство срещу грип, изписано от лекар".
“Ако имаш такова лекарство под ръка, една опаковка стига за цялото семейство. Който се разболее, в рамките на 10 часа трябва вече да го е взел - след 24 до 48 часа ще е много по-добре. Останалите трябва да вземат едно хапче от това лекарство. Но това е лекарствено средство, което се изписва от лекар. Никакво самолечение", каза проф. Кантарджиев.
“Обаждаш се по телефона и казваш на доктора какво ти е, а не първо да чакаш един ден да ти мине. Грипът не минава. Възрастните трябва да имат комуникация по телефона, не да ходят на обществени места", смята той.
Проф. Кантарджиев обясни, че децата от 5 до 14-годишна възраст са уязвима група от обществото, защото не са били никога в контакт с този под вариант на грип H3. “Колективният имунитет е отслабен. Именно затова те са първите, които се разболяха. От около 90 изследвани проби на деца миналата седмица, повече от 15% са се разболели от H3N2".
“Били сме в много по-страшни ситуации", коментира той пред NOVA.
Според него никакви ваксини не трябва да останат по хладилниците. “Мутациите на този нов вариант доста променят действието на ваксината. Тя започва да действа само срещу най-тежките усложнения, но Центърът по контрол на заболяванията в Стокхолм казва, че трябва колкото се може повече хора да се ваксинират".
Още по темата
/
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
08.12
Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки – вижте модерните бабини рецепти
04.12
Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават! Ето какъв е основният симптом
03.12
Д-р Христиана Бацелова: Предстоящите празници – Никулден, коледните тържества и множеството фирмени събирания – създават допълнителни рискове
28.11
Проф. Георги Попов: Вариантът на Омикрон - Франкенщайн е разпространен в България и цяла Европа
23.11
Проф. Александрова: Вирусите на Земята са повече, отколкото са звездите във Вселената. COVID не е последната пандемия
11.11
Още от категорията
/
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
16:49
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
10:12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09:08
Васко Кръпката за протестите: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Писателят Любомир Гетов: Поколениет Z показа своя потенциал, това беше хубав шамар за политическата класа
08.12
Психологът Александра Петрова: Политиците провокираха поколението Z с това, че се самозабравиха
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.