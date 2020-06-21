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Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Ñåðèîçíî ñúì ïðèòåñíåí! Ìèñëÿ, ÷å äîïóñíàõìå ãðåøêà
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 12:50 / 21.06.2020Êîìåíòàðè (11)239
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"Òåíäåíöèèòå ñà ñìóùàâàùè, â ïîñëåäíèòå îñåì äíè èìàìå çàâèøàâàíå íà ïîëîæèòåëíèòå ñëó÷àè. Òîâà ìå ïðèòåñíÿâà. Âçðèâîâåòå â îãíèùà ñòàíàõà ìíîãî â ñòðàíàòà. Õîðàòà ñà çàðàçåíè îò íåñïàçâàíå íà åëåìåíòàðíè ïðàâèëà – äà íå ñå ñúáèðàò ïî ìíîãî è íà çàòâîðåíè ìåñòà. Òîâà ùå äîíåñå ìíîãî íåãàòèâíè ïîñëåäèöè, êîìåíòèðà ïðåä ÁÍÐ ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, äèðåêòîð íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè è ÷ëåí íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. 

Ñïîðåä íåãî íå å ëîãè÷íî ïîñòàâÿíå íà ÊÏÏ íà âõîäîâåòå è èçõîäèòå íà ãðàäîâåòå èëè çàòâàðÿíå íà õîðàòà âêúùè: "Âñå îùå ìèñëÿ, ÷å èìà ñúçíàíèå ó õîðàòà äà ïàçÿò ñåáå ñè è ñåìåéñòâàòà ñè... Çà ñúæàëåíèå ó íàñ, çà ðàçëèêà îò äðóãè äúðæàâè, ñå ïîÿâèõà ïðîòèâîðå÷èâè è âçàèìíîèçêëþ÷âàùè ñå ïîñëàíèÿ. Ïðåç ìàðò è àïðèë áÿõà âçåòè íàâðåìåííè ìåðêè, òîâà äîâåäå äî ñëàáî ðàçïðîñòðàíåíèå... Íî ìåäèéíîòî ïðîñòðàíñòâî áåøå çàëÿòî îò ïðèêàçêè, èìàøå ïðîòèâîðè÷èâè è âçàèìíîèçêëþ÷âàùè ñå èçêàçâàíèÿ, âêëþ÷èòåëíî è îò ëåêàðè“.

"Íàäöåíèë ñúì ñàìîñúçíàíèåòî íà ñúíàðîäíèöèòå íè... Íà çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà ïðåïîðú÷âàì ìàñêè, èçïîëçâàíå íà äåçèíôåêòàíòè, èçáÿãâàíå íà ñúáèðàíèÿ íà ãîëåìè ãðóïè íà çàêðèòî... Ìàñêàòà ïðåäïàçâà...  Ëú÷úò ìè íàäåæäà áåøå õîðàòà äà çíàÿò êàêâè ìåðêè äà ïðåäïðèåìàò è êàê äà ãè ïðèëàãàò. Àêî áåøå òàêà, ùÿõìå äà ëèêâèäèðàìå âèðóñà è óñèëèÿòà íè ùÿõà äà áúäàò äà íå äîïóñêàìå âíîñ íà âèðóñà.

Íàäåæäèòå íà ÑÇÎ ñà, ÷å ñìå áëèçî äà âàêñèíà. Ñúìíåíèÿòà ìè çà íåÿ ñà äî êàêâà ñòåïåí òÿ ùå ïðåäïàçâà îò èíôåêöèÿ è êîëêî äúëãî ùå ïðåäïàçâà, äàëè òÿ íÿìà äà äîâåäå ñàìî äî ïî-ëåêî ïðîòè÷àíå íà çàáîëÿâàíåòî. Âàêñèíàòà ñðåùó òîçè âèðóñ òðÿáâà äà ïðåäèçâèêâà ðåàêöèÿ íà êëåòú÷íèÿ èìóíèòåò“, äîïúëíè ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, öèòèðàí îò Áëèö. 

Ïî äóìèòå ìó âèðóñúò, çà äà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà óñïåøíî, òðÿáâà äà ñå ñåëåêòèðàò òàêèâà ìóòàöèè, êîèòî äà ãî íàïðàâÿò ëåñíî çàðàçÿâàù è äà ãî íàïðàâÿò äà íå ïðîòè÷à áóðíà, çà äà ìîæå äà ïðåæèâÿâà äúëãî âðåìå â îðãàíèçìà íà ÷îâåêà: "Òàçè âèðóñíà èíôåêöèÿ å èíòåðåñíà ñ ðàçâèòèåòî íà çàáîëÿâàíåòî. Â ÷îâåøêèÿ îðãàíèçúì ñå îáðàçóâàò äâå îãíèùà - â ãîðíèòå îòäåëè íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà è â áåëèÿ äðîá. Òåçè äâå ëèíèè ñå ðàçâèâàò îòäåëíî. Íàé-âèðóëåíòíàòà è ñìúðòîíîñíàòà ÷àñò å â áåëèÿ äðîá, íî âèðóñèòå òàì ñå ðàçïðîñòðàíÿâàò òðóäíî ñðåä äðóãè õîðà. 

Õîðàòà ñå çàðàçÿâàò îò âèðóñèòå â íàçîôàðèíêñà, íî òå ñà ïî-ìàëêî âèðóëåíòíè è òàì íÿìà äà óñòîÿò ñúçäàäåíè ìóòàöèè, êîèòî íîñÿò ïî-ãîëÿìà ñìúðòîíîñíîñò. Òîâà å îáÿñíåíèåòî çà íàìàëÿâàíå íà ñèëàòà íà âèðóñà, íå å òàêà âèñîêî ïàòîãåíåí êàòî ïúðâèòå ìåñåöè. Òîçè ôàêò å äîêàçàí ìåäèöèíñêè“. 

Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ ïîä÷åðòà âàæíîñòòà íà êëåòú÷íèÿ èìóíèòåò: "Òîçè âèðóñ å îò ãðóïàòà âèðóñè, êúäåòî àíòèòåëàòà íå ãîâîðÿò ìíîãî íèòî çà ñúñòîÿíèåòî íà áîëíèÿ, íèòî äî êàêâà ñòåïåí ñè áèë â êîíòàêò ñ òîçè âèðóñ. Èìàìå ëè õóáàâè ìåòîäè çà äîêàçâàíå íà êëåòú÷åí èìóíèòåò ñðåùó âèðóñà, ìíîãî ïî-äîáðå ùå çíàåì êàêâà ÷àñò îò íàñåëåíèåòî å áèëà â êîíòàêò ñ òîçè âèðóñ è êàêâà ÷àñò å çàùèòåíà îò òàêúâ èëè ïîäîáíè âèðóñè... Äîêàçà ñå, ÷å õîðàòà áåç êëèíèêà èëè ñ ëåêà êëèíèêà, ìàëêî çàðàçÿâàò. Òîâà å ìíîãî âàæåí ôàêò“.



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Âàæíî å äà âçåìåòå ïàðèòå, äðóãîòî å æèâ òåàòúð, à êîëêî ñòå ñìåøíè, äîðè è íàé-ãîëåìèòå êîìèöè áëåäíåÿò ïðåä âàñ
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Çà âñè÷êî ñà âèíîâíè ðîìèòå â Áúëãàðèÿ òå ñà íåîáðàçîâàíè åãîèñòè íåäåñöåïëèíèðàíè íàõàëíè íàãëè áåçñúâåñòíè áåçîòãîâîðíè áåç÷îâå÷íè çàòîâà íå îñúçíàâàò â ïðàçíèòå èì äåáåëîêîæè ãëàâè ùå ñ èçëèçàíåòî ñè ïî ãðàäîâåòå íà öÿëà Áúëãàðèÿ çàðàçÿâàò ñ êîâàðíàòà áîëåñò êîðîíàâèðóñ äðóã ÷îâåê è ìó îòíåìàò æèâîòà.Âå÷å âñè÷êî å ÿñíî öåëòà íà ðîìñêàòà îáùíîñò â Áúëãàðèÿ å óíèùîæàâàíåòî íà íàñ Áúëãàðèòå ñ êîðîíîâèðóñà ñëåä êàòî íè óíèùîæàò ðîìèòå çàâëàäÿâàò Áúëãàðèÿ è ñè ïðàâÿò êàêâîòî ñè èñêàò â íåÿ çàðàäè òÿõ ñòðàäàìå íèå íîðìàëíèòå Áúëãàðè
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Ãåíåðàë Ìàéòàï÷èéñêè êúäå èç÷åçíà... ñåðèîçíî ñúì ïðèòåñíåí...ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Ïðîô Êàíòàðäæèåâ êàòî çàïî÷íàõòå äà òåñòâàòå çàïî÷íàõà äà èçëèçàò áîëíèòå !!!!Âèðóñ èìà òóê å íÿìà äà èç÷åçíå è âàêñèíàòà âèå êàòî ëåêàð ìíîãî äîáðå çíàåòå êîëêî âðåìå òðÿáâà äà ñå èçïèòâà ìèíèìóì 4-5 ãîäèíè çà äà ñå ðàçáåðå äàëè å áåçîïàñíà çà ïî-ìàëêî îò ãîäèíà íèùî íå ìîæå äà ñå âèäè!
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Pritesnen si zashtoto koga horata ne byaha bolni vie gi izlagahte za da zemete parite ot evropa,a sega horata naistina ako sa bolni nikoy nyama da vi vyarva.Vieste edni golemi glupaci,koito nakarahte horata da izgubyat vyara vav vaz.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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22:00 / 19.06.2020
Áîðèñîâ ñ èçâúíðåäíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ: Óìîëÿâàì âñè÷êè áúëãàðè!
13:35 / 19.06.2020
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10:05 / 21.06.2020
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09:33 / 21.06.2020
Íàñòàíèõà â ïñèõèàòðèÿòà ìúæà, ïîäïàëèë ìàãàçèíà íà óë. "Ñåëèîëó" âúâ Âàðíà
09:34 / 20.06.2020
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