ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Ñåðèîçíî ñúì ïðèòåñíåí! Ìèñëÿ, ÷å äîïóñíàõìå ãðåøêà
Ñïîðåä íåãî íå å ëîãè÷íî ïîñòàâÿíå íà ÊÏÏ íà âõîäîâåòå è èçõîäèòå íà ãðàäîâåòå èëè çàòâàðÿíå íà õîðàòà âêúùè: "Âñå îùå ìèñëÿ, ÷å èìà ñúçíàíèå ó õîðàòà äà ïàçÿò ñåáå ñè è ñåìåéñòâàòà ñè... Çà ñúæàëåíèå ó íàñ, çà ðàçëèêà îò äðóãè äúðæàâè, ñå ïîÿâèõà ïðîòèâîðå÷èâè è âçàèìíîèçêëþ÷âàùè ñå ïîñëàíèÿ. Ïðåç ìàðò è àïðèë áÿõà âçåòè íàâðåìåííè ìåðêè, òîâà äîâåäå äî ñëàáî ðàçïðîñòðàíåíèå... Íî ìåäèéíîòî ïðîñòðàíñòâî áåøå çàëÿòî îò ïðèêàçêè, èìàøå ïðîòèâîðè÷èâè è âçàèìíîèçêëþ÷âàùè ñå èçêàçâàíèÿ, âêëþ÷èòåëíî è îò ëåêàðè“.
"Íàäöåíèë ñúì ñàìîñúçíàíèåòî íà ñúíàðîäíèöèòå íè... Íà çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà ïðåïîðú÷âàì ìàñêè, èçïîëçâàíå íà äåçèíôåêòàíòè, èçáÿãâàíå íà ñúáèðàíèÿ íà ãîëåìè ãðóïè íà çàêðèòî... Ìàñêàòà ïðåäïàçâà... Ëú÷úò ìè íàäåæäà áåøå õîðàòà äà çíàÿò êàêâè ìåðêè äà ïðåäïðèåìàò è êàê äà ãè ïðèëàãàò. Àêî áåøå òàêà, ùÿõìå äà ëèêâèäèðàìå âèðóñà è óñèëèÿòà íè ùÿõà äà áúäàò äà íå äîïóñêàìå âíîñ íà âèðóñà.
Íàäåæäèòå íà ÑÇÎ ñà, ÷å ñìå áëèçî äà âàêñèíà. Ñúìíåíèÿòà ìè çà íåÿ ñà äî êàêâà ñòåïåí òÿ ùå ïðåäïàçâà îò èíôåêöèÿ è êîëêî äúëãî ùå ïðåäïàçâà, äàëè òÿ íÿìà äà äîâåäå ñàìî äî ïî-ëåêî ïðîòè÷àíå íà çàáîëÿâàíåòî. Âàêñèíàòà ñðåùó òîçè âèðóñ òðÿáâà äà ïðåäèçâèêâà ðåàêöèÿ íà êëåòú÷íèÿ èìóíèòåò“, äîïúëíè ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, öèòèðàí îò Áëèö.
Ïî äóìèòå ìó âèðóñúò, çà äà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà óñïåøíî, òðÿáâà äà ñå ñåëåêòèðàò òàêèâà ìóòàöèè, êîèòî äà ãî íàïðàâÿò ëåñíî çàðàçÿâàù è äà ãî íàïðàâÿò äà íå ïðîòè÷à áóðíà, çà äà ìîæå äà ïðåæèâÿâà äúëãî âðåìå â îðãàíèçìà íà ÷îâåêà: "Òàçè âèðóñíà èíôåêöèÿ å èíòåðåñíà ñ ðàçâèòèåòî íà çàáîëÿâàíåòî. Â ÷îâåøêèÿ îðãàíèçúì ñå îáðàçóâàò äâå îãíèùà - â ãîðíèòå îòäåëè íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà è â áåëèÿ äðîá. Òåçè äâå ëèíèè ñå ðàçâèâàò îòäåëíî. Íàé-âèðóëåíòíàòà è ñìúðòîíîñíàòà ÷àñò å â áåëèÿ äðîá, íî âèðóñèòå òàì ñå ðàçïðîñòðàíÿâàò òðóäíî ñðåä äðóãè õîðà.
Õîðàòà ñå çàðàçÿâàò îò âèðóñèòå â íàçîôàðèíêñà, íî òå ñà ïî-ìàëêî âèðóëåíòíè è òàì íÿìà äà óñòîÿò ñúçäàäåíè ìóòàöèè, êîèòî íîñÿò ïî-ãîëÿìà ñìúðòîíîñíîñò. Òîâà å îáÿñíåíèåòî çà íàìàëÿâàíå íà ñèëàòà íà âèðóñà, íå å òàêà âèñîêî ïàòîãåíåí êàòî ïúðâèòå ìåñåöè. Òîçè ôàêò å äîêàçàí ìåäèöèíñêè“.
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ ïîä÷åðòà âàæíîñòòà íà êëåòú÷íèÿ èìóíèòåò: "Òîçè âèðóñ å îò ãðóïàòà âèðóñè, êúäåòî àíòèòåëàòà íå ãîâîðÿò ìíîãî íèòî çà ñúñòîÿíèåòî íà áîëíèÿ, íèòî äî êàêâà ñòåïåí ñè áèë â êîíòàêò ñ òîçè âèðóñ. Èìàìå ëè õóáàâè ìåòîäè çà äîêàçâàíå íà êëåòú÷åí èìóíèòåò ñðåùó âèðóñà, ìíîãî ïî-äîáðå ùå çíàåì êàêâà ÷àñò îò íàñåëåíèåòî å áèëà â êîíòàêò ñ òîçè âèðóñ è êàêâà ÷àñò å çàùèòåíà îò òàêúâ èëè ïîäîáíè âèðóñè... Äîêàçà ñå, ÷å õîðàòà áåç êëèíèêà èëè ñ ëåêà êëèíèêà, ìàëêî çàðàçÿâàò. Òîâà å ìíîãî âàæåí ôàêò“.
Êîìåíòàðè (11)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 1 ÷. è 3 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 17 ìèí.
-1
ïðåäè 1 ÷. è 19 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 20 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 25 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 27 ìèí.
+1
ïðåäè 1 ÷. è 30 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 33 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 37 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áîðèñîâ ñ èçâúíðåäíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ: Óìîëÿâàì âñè÷êè áúëãàðè!
13:35 / 19.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS