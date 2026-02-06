Проф. Кантарджиев най-после с добра новина
© NOVA NEWS
По думите му тазгодишната грипна вълна е дошла по-късно от обичайното – прогноза, която той направи още преди месец. "Пикът в съседните държави отдавна премина, а у нас броят на болните е значително по-малък в сравнение с миналата и с предходните години“, посочи проф. Кантарджиев.
Според него статистиката показва, че грипът е протекъл по-леко, като една от възможните причини за това е засиленият интерес към ваксините. Въпреки това специалистът подчерта, че противоепидемичните мерки не бива да се пренебрегват.
Прогнозата му е, че през март и април ще се регистрират само единични и леки случаи на грип. След отшумяването на грипа обаче се очаква повишение на случаите на коронавирус през пролетта. Проф. Кантарджиев уточни, че не става дума за тежките форми на COVID-19 отпреди пет години, които доведоха до висока смъртност.
Експертът предупреди още, че е възможно увеличение на случаите на скарлатина, което налага повишено внимание и своевременно вземане на мерки.
По повод регистрирания случай на туларемия в Дупница проф. Кантарджиев заяви, че това е особено опасна инфекция, при която се наблюдава подуване на лимфните възли. Заболяването се разпространява основно от мишки.
Още по темата
/
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
Доц. Ангел Кунчев: Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия
28.01
Проф. Тодор Кантарджиев: Между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са ненужни
27.01
Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
25.01
Още от категорията
/
Експерт обясни какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
11:37
Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, където е недопустимо, откажете услугата!
10:23
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро – законни ли са таксите на търговците?
10:05
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
Министерството на туризма представя България на едно от най-големите изложения в Турция и региона
05.02
Нови цени на билетите за влаковете - ще са динамични според времето на купуване преди пътуването
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.