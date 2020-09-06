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Ïðîô. Êàíòàðæèåâ: Îêàçà ñå, ÷å ïóøà÷èòå ñà ñ íàé-íèñúê ðèñê çà çàðàçÿâàíå
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 11:36 / 06.09.2020Êîìåíòàðè (1)133
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Âàêñèíà ñðåùó COVID-19 ùå èìà ñêîðî. Òîâà ùå ñòàíå êúñíàòà åñåí, ïðåç çèìàòà èëè â íà÷àëîòî íà ñëåäâàùàòà ãîäèíà. Êîãàòî ïðèñòèãíå ó íàñ, òÿ ùå å áåçïëàòíà. Òîâà çàÿâè çà Íîâà òâ ïðîô. ä-ð Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, äèðåêòîð íà Íàöèîíàëåí öåíòúð çà çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè. Ïúðâè ùå ÿ ïîëó÷àò õîðàòà íà ïúðâà ëèíèÿ â áîðáàòà ñ èíôåêöèÿòà, êàçà îùå òîé.

"Ðèñêîâèòå ãðóïè ñà òðè - âúçðàñòíè íàä 65 ã., õîðà ñ õðîíè÷íè çàáîëÿâàíèÿ è íàé-ðàíèìàòà ãðóïà - õîðà ñ ðàêîâè è õåìàòîëîãè÷íè çàáîëÿâàíèÿ è òàêèâà íà õèìèîòåðàïèÿ. Âàêñèíàòà îáà÷å çà æàëîñò åäâà ëè ùå å ïîäõîäÿùà çà òðåòàòà íàé-ðèñêîâà ãðóïà", äîáàâè ïðîô. Êàíòàðäæèåâ.   "Ðàç÷èòàìå ìíîãî íà âàêñèíàòà ñðåùó COVID-19. Òîâà å åäèí îò íà÷èíèòå çà îâëàäÿâàíå íà ðåñïèðàòîðíèòå âèðóñíè èíôåêöèè, êàêòî è íà åôåêòèâíî àíòèâèðóñíî ëå÷åíèå", çàÿâè òîé.

Òîé êîìåíòèðà è ðóñêàòà âàêñèíà. "Âñè÷êè äîñåãà âàêñèíèðàíè ñà ïîëó÷èëè àäåêâàòåí èìóíåí îòãîâîð. Èìà ñâåòëèíà â òóíåëà", ñìÿòà ïðîô. Êàíòàðäæèåâ. "Ïðåäè ÷åòèðè ñåäìèöè íàèñòèíà ìíîãî ìëàäè õîðà ñå çàðàçèõà ïî áàëîâå, íîùíè çàâåäåíèÿ è ïóáëè÷íè ïðîÿâè áåç ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ è ïðàâèëà. Åòî çàùî îò äâå ñåäìèöè èìàìå äîñòà âúçðàñòíè õîðà, çàðàçåíè îò ìëàäèòå, çàðàäè êîåòî ñìúðòíîñòòà ñå ïîâèøàâà", êàçà îùå òîé. Ïî äóìèòå ìó îáà÷å ñëàâà áîãó âå÷å òðåòà ñåäìèöà èìà íàìàëåí áðîé íà çàðàçÿâàíå. Âñå îùå îáà÷å ñå äúðæè ñðàâíèòåëíî âèñîê áðîé íà ïî÷èíàëèòå. 

"Âúïðåêè íåñïàçâàíåòî îò íÿêîè õîðà íà ìåðêè, çà íàìàëÿâàíå íà ñëó÷àèòå òðÿáâà äà ñìå áëàãîäàðíè íà ãîðåùîòî è ñóõî âðåìå. Êîãàòî çàõëàäíåå îáà÷å, íÿìà äà ñå çàòâàðÿìå ó äîìà, íî ùå ñå íàó÷èì äà íîñèì ìàñêè. Âåðîÿòíîñòòà äà çàðàçèø ÷îâåê, êîãàòî ãîâîðèø îò ìåòúð ðàçñòîÿíèå è ñè ñ ìàñêà, å ñàìî 5%", óòî÷íè ïðîô. Êàíòàðäæèåâ.

"Ïðåäè 2-3 ìåñåöà èçëåçå çàäúëáî÷åíî áðèòàíñêî ïðîó÷âàíå. Îêàçà ñå, ÷å ïóøà÷èòå ñà ñ íàé-íèñúê ðèñê íà çàðàçÿâàíå. Ïóøåíåòî ñ ãîäèíè âîäè äî íàìàëÿâàíå íà ðåöåïòîðè â êëåòêèòå, à èìåííî òå õâàùàò âèðóñà. Êîéòî ñè ïóøè, äà ïðîäúëæàâà äà ãî ïðàâè. Âèíàãè òðÿáâà äà å óìåðåíî îáà÷å", çàÿâè òîé.



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