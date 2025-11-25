Проф. Касчиев: Внушенията на Русия са, че ракетата "Буревестник" е ново оръжие-чудо
Ракетата "Буревестник“ е крилата ракета, която може да лети на ниска височина – 50-100 метра, следвайки релефа на повърхността. "С "Буревестник“ са извършени 16 изпитания, от които само две се смятаха за частично успешни. 2019 г. в Бяло море поредният опит завърши катастрофално, тъй като ракетата се взриви и беше предизвикано голямо радиоактивно замърсяване над района, което означава, че ядреният двигател е бил включен, неконтролируем. Основното, което предизвиква страхове, е фактът, че основната степен на ракетата е с ядрен двигател“, обясни проф. Касчиев.
Оценката на експертите обаче е, че тази ракета няма да промени баланса на силите. "При първоначалната размяна на ядрени удари знаем, че е гарантирано взаимното унищожение на противопоставящите се страни. И САЩ, и Русия имат около 5000 ядрени бойни заряди, които са достатъчни да се унищожат взаимно няколко пъти. Дали ще се използва този факт за ново начало на ядрено въоръжаване, ще видим“, заяви проф. Касчиев.
Китай също има програма за увеличаване броя на ядрените си оръжия. "Доколкото е известно се произвеждат около 100 ядрени бомби на година, като стремежът е да бъдат увеличени на 200 и в един обозрим срок да стане равносилен съперник на Русия и САЩ“, обясни ядреният физик.
Ядреното торпедо "Посейдон“ към момента все още не е изпитвано. "Подводницата, която е проектирана да го носи, все още не е произведена“, поясни проф. Касчиев.
