Уроците невинаги се научават така, както бихме искали. Много от най-важните уроци не са научени. Това каза писателят, драматург, преводач и дипломат проф. Кирил Топалов в предаванетоКомунистическият режим той описа като "гениално въплъщение на злото“, което е моделирало всички сфери на човешкия живот. "Смятам, че цензурата беше и продължава да бъде едно от най-трайните поражения, които онази система нанесе върху духовността на човека – сам да се цензурира, сам да се ограничава. Тя отдавна беше започнала да променя начина на мислене на интелектуалеца, на писателя, на учения, на журналиста, на всички хора, които боравеха със словото. Това беше много страшно, това променяше съзнанието“, разказа проф. Топалов.Българското общество днес все още наваксва вакуумът от 45 години в политическата демокрация и в духовността. "Този вакуум не се наваксва толкова лесно, сигурно 100 години няма да се навакса. Нямахме политически опит, нямахме политическа зрялост, докато онези, другите, бяха обучавани за това как да разкъсват, как да разделят, как да настройват едни срещу други. Израснаха няколко поколения, на които беше опериран нервът за демокрация. Мислеха, че демокрацията е анархия, да правиш каквото искаш“, каза писателят.По думите му свободата се изражда обществото, лишено до този момент от свобода. "Раждат се чудовищата на демокрацията. Най-тъжно е, като гледам хора, които до вчера бяха готови заедно да вземат пушката и да се борят срещу комунизма, сега са готови да вземат картечницата и да се борят помежду си с другите демократи. Това успяха да го направят онези, които мислехме, че отдавна са изгонени от политическия живот – не са изгонени. Те продължават да дирижират и да организират политическия живот. Те имат опит, имат кадри, които работят отлично“, смята проф. Топалов.