сблъсък разтърсиха кулоарите на парламента, след като съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев поиска среща с Делян Пеевски. Повод за конфронтацията стана твърдението на Пеевски, че Мирчев "му се е навеждал“.
Според политолога проф. Румяна Коларова на Мирчев му се иска да се превърне в "герой на народа“, но това е поредната грозна сцена в българския парламент.
"Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна“, каза тя пред NOVA NEWS.
По думите ѝ коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България“ се опитва да лидира протестите, но ясно се вижда, че хората не се водят по политиките на партията. Коларова подчерта, че това е типична ситуация, която се повтаря и при предишни протести в страната, припомняйки събитията от 1997 г. насам.
"Това е най-естествената патология – чрез протест промяна не се прави, защото протестът е против. От 1997 година насам протестите не предизвикват реални промени“, коментира експертът.
Коларова също отбеляза, че опитите на някои политически фигури да заличат миналото си с нови публични действия само подчертават техните противоречия. Тя обърна внимание, че предсрочните избори в момента са "безизходица“ и не биха решили системните проблеми.
Според нея основният начин за преодоляване на политическа криза е диалогът между представените в парламента партии и изграждането на консенсус около конкретни мерки, а не разчитането на хаотични протести.
