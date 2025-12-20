Проф. Константинов: Машинното гласуване изгони половин милион души от урните
©
"В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. Повтарям – 1%. Ще потретя – 1%. Казано другояче, 99% не гласуват така. Където имаше машини, ги изхвърлиха, при това ги изхвърлиха най-технологичните държави – Германия, Холандия, Ирландия и т.н. Втори факт. Откакто се въведе машинно гласуване след 2021 г., избирателите, които отиват до урните в България, трайно намаляха с 500 000 души. На последните избори през 2017 г., когато нямаше машини, гласуваха 3,7 милиона. След това, на първите смесени избори, гласуваха 3,3 милиона и след като юли месец 2021 г. се въведе машинно гласуване, трайно гласуват под 2,7 милиона – трайно. И накрая: когато българският избирател може да гласува между хартия и машини, 2/3 от хората, даже малко над 2/3, избират хартията. Имам, разбира се, и други аргументи, но тези са абсолютно достатъчни. Така че това, което твърдят т.нар. "ПП-та“ – "ДБ-та“, е абсолютна лъжа“, изтъкна той.
Относно идеята за въвеждането на сканиращи устройства анализаторът уточни, че предимството е, че човек сам си попълва бюлетината и я носи на сканиращо устройство и така е сигурен, че то трябва да отчете това, което той му дава на хартия.
"Виждате, че двете най-силни ядрени държави – САЩ и Русия, гласуват със сканиращи машини. Ако това е аргумент на нашите адепти на машинното гласуване – ОК. Само че нека да видим малко и финансовата страна на въпроса. До момента България е похарчила, грубо казано, около 100 милиона лева за машини, които са излезли от гаранция, както знаете. И така, тези машини струват 100 милиона и според много специалисти цената, на която са били купени, е от два до три пъти над нормалната цена за подобни устройства, което е естествено, защото много малко фирми в света произвеждат такива машини и те имат монопол. Така че много е вероятно голяма част от парите, които сме дали за машини, да са потънали в нечии джобове. Тези устройства, които ние използваме в България, са от много нисък технологичен клас“, обясни Константинов.
Още по темата
/
Елисавета Белобрадова: Радев трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости
11:39
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
19.12
Президентът Радев: Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, следва да носи политическата си отговорност докрай
19.12
Още от категорията
/
Пеевски: Освобождаването под гаранция на директора на столичното 138-о училище е провокация срещу морала на българите!
13:58
НАП пуска нова услуга
12:53
Делян Добрев: През последния месец парламентът разгледа и върна няколко различни бюджетни рамки
19.12
Жечо Станков: Собствениците ще могат да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност
19.12
Проф. Донка Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.