ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Константинов: Предсрочни парламентарни избори, най-вероятно ще има след президентските
© NOVA NEWS
"ПП-ДБ продължават да го играят обидени, но така все повече ще губят, затова са и толкова изнервени. До този момент "ДПС-Ново начало" съвсем лоялно подкрепя правителството за всички важни неща. Така че дали ще влязат във формулата на властта, това е подробност, тя трябва да бъде договорена. Има нужда от освежаване на правителството. Факт е, че всички сектори не работят еднакво добре. Така че, ако промените са удачни, всички ще спечелим от това. Смешно е да се надяваме на нови предсрочни избори сега, защото политическите сили се притесняват от новия играч, който ще дръпне от избирателите. Не очаквам предсрочни избори. Такива ще има най-вероятно след президентските", каза още Константинов.
Константинов смята, че е възможно да бъде избран нов председателят на Народното събрание и той да бъде от "ДПС-Ново начало".
Според математика реалният дефицит на страната е повече от 5%.
Константинов смята, че не трябва да се използват лични автомобили от НСО. Според него да се слагат буркани върху частни автомобили е лоша практика.
"На Радев никой не му отнема конституционни привилегии и права", каза още той.
Математикът поясни, че когато президентът и членовете на неговото семейство се придвижват трябва да ползват охрана. Но запита "какви са тези кортежи, кой минава?"
Още по темата
/
Социолог: Мостовете между Радев и ГЕРБ не са изгорени, а тези между него и Пеевски са несъществуващи
16.10
Трайчо Трайков: По-скоро кабинетът ще бъде преформатиран, моментът е по-особен заради първия бюджет в евро
16.10
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството. На дневен ред са оставките на всички участници на БСП-ОЛ, не само на Киселова
16.10
Още от категорията
/
БНБ ще даде три стипендии за студенти през 2026 г. – сумите са от 383 до 511 евро – вижте условията
18:27
Близо 43% от младите у нас прекъсват образованието и започват работа – причините са от финанси до качество на системата
15:27
Омбудсманът подкрепя повишаването на възрастовата граница за наказателноправна защита на децата от 14 на 16 години
11:46
Светлана Василева, музеен педагог в РЕМ-Пловдив: Любими остават на децата "Приключения с Аргир"
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.