Проф. Константинов: Смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато - клел се е да бъде обединител на нацията. Всичко друго ще бъде престъпление
По думите му конфликтът САЩ-Европа навлиза в изключително тежка фаза, в каквато никога досега не е бил. "Виждаме дълбоко разстройство на отношенията, включително неразбирателство по основни стратегии, които двете страни са приели. Европа продължава да държи на своите идеи за Зелена сделка, на миграция, на джендър идеологиите – неща, които Тръмп и неговата администрация напълно отхвърлиха и се борят с тях“, посочи Михаил Константинов.
За да бъдат изпълнени исканията на протестиращите, те трябва да са реалистични, заяви той. "Искрено се надявам, че българското общество, което вече се е събудило и предявява съвсем законно правата върху собствения си живот, ще се ориентира правилно и няма да се плъзне по разни фалшиви лидери. Исканията за оставка на лидер на политическа партия е нонсенс. Нека да искаме реални неща и нека всеки да си гледа работата“, призова Михаил Константинов.
Според него печеливш от сегашната ситуация ще бъде всеки нов проект, който ще се появи на политическата сцена. "Най-често се споменава президентски проект, но аз смятам, че президентът няма право да скочи в политическото блато, защото той се е клел да бъде 5 години президент и обединител на нацията. Всичко друго ще бъде престъпление“, добави Константинов.
