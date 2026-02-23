Проф. Кьосев: Част от избирателите на "Възраждане" се преляха към Радев, защото търсят по-умерена позиция
© ФОКУС
"Преди около 20-тина години историята на глобализацията и цялото неолиберално движение вероятно твърдеше, че с края на историята ще отпадне и националното чувство. Националното чувство не е изчезнало и то е около нас, и ние трябва по някакъв начин да мислим за него, трябва да го анализираме и трябва да можем да отделим зърното от плявата, това, което е позитивен патриотизъм, от това, което е имитация и нещо опасно", каза още той.
По думите му патриотизмът е много по-стар от национализма, тъй като привързаността към родното място и общност са много стари, древни и антични.
"Когато възниква модерната държава, тогава възниква и идеята за национална цялост. Истинската доктрина на национализма казва, че трябва да съвпадат тези неща - територия с единни закони, политическо обединение, държава, и хомогенна културна общност. Това е един труден и почти неосъществим идеал, който води до това, че различните представи за идеални родини се сблъскват и създават конфликти. Но всеки национализъм е бременен с конфликти и омраза към чуждите страни, към съседите, и много често национализмите водят до войни, понякога и до световни войни,“ обясни проф. Кьосев.
"Национализмът приема в себе си в стария патриотизъм, само че го разширява до границата на една огромна територия и обявява за свята, прекрасна родина", добави той.
Според проф. Кьосев в съвременния свят се сблъскваме с ново явление - национал-популизъм, чиято функция е разединяваща.
"За разлика от истинската национална доктрина, която обединяваща и създава социална кохезия, популизма създава конфликти между така наречените маси и така наречените елити и вътрешно разединява нацията, създава една условна публична атмосфера на омраза и взаимни нападки и често път ни води до истории от крайно десен тип. Тоест, той има принципно разединяваща функция, искам да подчертая върху този момент", обясни той.
По думите на професора живеем в ситуация, в която има големи рискове, защото стават дума за пренареждане на геополитическия ред, за отмяна на международното право и неговите принципи, за деградация на организации като ООН и "за настъпване на нова политика на геополитическите сфери на влияние и играта на силата, за която се твърди, че ще донесе нови баланси.
Още по темата
/
Атанас Атанасов: Румен Радев е подходящ партньор, но трябва първо да се види къде ще позиционира партията си
15.02
Георги Първанов: Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава
15.02
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
01.02
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
Каламарис: Освен партията на президента Радев, която със сигурност ще влезе, има надежда и Антикорупционният блок да влезе в парламента
29.01
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
28.01
Още от категорията
/
Запрянов: Летището в София не участва в учение, а се използват свободните му места за самолети
17:03
Доц. Ножаров: Отваря се ножица между темпа на растеж на БВП и този на производителността на труда
15:51
Министър Околийски прекрати обществена поръчка за охрана на обекти на Министерството на здравеопазването
15:50
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка
15:17
Божидар Божанов: Там накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече имаме готови законодателни решения
15:13
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
13:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.