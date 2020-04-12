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Ïðîô. Ìåäæèäèåâ: Ñúñ ñëåäâàùèòå äâå ñåäìèöè ñå ðåøàâà áúäåùåòî íà Áúëãàðèÿ
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 09:02 / 12.04.2020Êîìåíòàðè (37)461
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Ïî âðåìå íà áðèôèíãà ëåêàðè çà ïîðåäåí ïúò ïðèçîâàõà õîðàòà äà ñè îñòàíàò ïî ñâîèòå äîìîâå, çà äà ñå ïðåäîòâðàòè ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà.

"Èçêëþ÷èòåëíî ñìå ïðèòåñíåíè îò òîâà êàêâî ñå ñëó÷âà, èìàìå ãîëÿì ïîòåíöèàë çà íîâè ïàöèåíòè ñ îãëåä ðàçõîäêèòå, êîèòî â ìîìåíòà ñå èçâúðøâàò“, îáÿâè äèðåêòîðúò íà "Ïèðîãîâ" ïðîô. Àñåí Áàëòîâ. Òîé îòíîâî ïîñî÷è, ÷å ñëåäâàùèòå 2 ñåäìèöè ùå áúäàò êðèòè÷íè.

"Òîâà, ÷å íÿìà äà ñìå â õðàìîâåòå, ñàìî ùå ïîìîãíå íà íàñ áúëãàðèòå. Íå å ñåãà ìîìåíòúò äà ïèåì áèðà ïî ïàðêîâå", êàçà òîé è ïðèçîâà õîðàòà äà íå îñòàâÿò åïèäåìèÿòà äà ñå ðàçðàñíå.

"Ðàçáåðåòå, ÷å Ãîñïîä å âñåêè äåí ñ íàñ. Àç âñåêè äåí, 24 ãîäèíè, âëèçàì ñ Ãîñïîä â îïåðàöèîííàòà. Íå ñà 5 äíèòå â ãîäèíàòà, êîãàòî òðÿáâà äà ìó îáúðíåì âíèìàíèå. Â ìîìåíòà ìîëèòâàòà å äà îñòàíåì âêúùè è äà ñå ïîìîëèì çà ìèëîñúðäèå, ñåãà ìèëîñúðäèåòî å äà îñòàíåì âêúùè, äà íå ïîçâîëèì äà èìà æ
åðòâè íà çàðàçàòà. Ñ òåçè äâå ñåäìèöè ñå ðåøàâà áúäåùåòî íà íàøàòà äúðæàâà. Íåêà äà ÿ îïàçèì, äîïúëíè ãî ïðîô. Ìåäæèäåâ

21 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ çà èçìèíàëaòà íîù. Â Ñîôèÿ íîâèòå ñëó÷àè ñà 12, Êþñòåíäèë – äâàìà, Äóïíèöà – 1, Ïëîâäèâ 2, Õàñêîâî – 2, Ñòàðà Çàãîðà – 2.  Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ âå÷å e 669. 

Äâàìà íîâè ïî÷èíàëè èìà, òîâà ïðàâè îáùî 28 ïî÷èíàëè - 15 ìúæå è 13 ïî÷èíàëè æåíè.



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Èçâúíðåäíî: Îò ïîëóíîù äíåñ íîñåíåòî íà ìàñêà ñòàâà çàäúëæèòåëíî!
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12:44 / 10.04.2020
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