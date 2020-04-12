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|Ïðîô. Ìåäæèäèåâ: Ñúñ ñëåäâàùèòå äâå ñåäìèöè ñå ðåøàâà áúäåùåòî íà Áúëãàðèÿ
"Èçêëþ÷èòåëíî ñìå ïðèòåñíåíè îò òîâà êàêâî ñå ñëó÷âà, èìàìå ãîëÿì ïîòåíöèàë çà íîâè ïàöèåíòè ñ îãëåä ðàçõîäêèòå, êîèòî â ìîìåíòà ñå èçâúðøâàò“, îáÿâè äèðåêòîðúò íà "Ïèðîãîâ" ïðîô. Àñåí Áàëòîâ. Òîé îòíîâî ïîñî÷è, ÷å ñëåäâàùèòå 2 ñåäìèöè ùå áúäàò êðèòè÷íè.
"Òîâà, ÷å íÿìà äà ñìå â õðàìîâåòå, ñàìî ùå ïîìîãíå íà íàñ áúëãàðèòå. Íå å ñåãà ìîìåíòúò äà ïèåì áèðà ïî ïàðêîâå", êàçà òîé è ïðèçîâà õîðàòà äà íå îñòàâÿò åïèäåìèÿòà äà ñå ðàçðàñíå.
"Ðàçáåðåòå, ÷å Ãîñïîä å âñåêè äåí ñ íàñ. Àç âñåêè äåí, 24 ãîäèíè, âëèçàì ñ Ãîñïîä â îïåðàöèîííàòà. Íå ñà 5 äíèòå â ãîäèíàòà, êîãàòî òðÿáâà äà ìó îáúðíåì âíèìàíèå. Â ìîìåíòà ìîëèòâàòà å äà îñòàíåì âêúùè è äà ñå ïîìîëèì çà ìèëîñúðäèå, ñåãà ìèëîñúðäèåòî å äà îñòàíåì âêúùè, äà íå ïîçâîëèì äà èìà æ
21 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ çà èçìèíàëaòà íîù. Â Ñîôèÿ íîâèòå ñëó÷àè ñà 12, Êþñòåíäèë – äâàìà, Äóïíèöà – 1, Ïëîâäèâ 2, Õàñêîâî – 2, Ñòàðà Çàãîðà – 2. Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ âå÷å e 669.
Äâàìà íîâè ïî÷èíàëè èìà, òîâà ïðàâè îáùî 28 ïî÷èíàëè - 15 ìúæå è 13 ïî÷èíàëè æåíè.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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21:17 / 11.04.2020
Èçâúíðåäíî: Îò ïîëóíîù äíåñ íîñåíåòî íà ìàñêà ñòàâà çàäúëæèòåëíî!
10:08 / 11.04.2020
Çàïîâåäòà çà ìàñêèòå å ôàêò! Äëúæíè ñìå äà ãè íîñèì íå ñàìî íà îòêðèòî!
15:25 / 11.04.2020
Êðèçàòà áàâè ñúáàðÿíåòî íà îïàñíà ñãðàäà âúâ Âàðíà
09:54 / 10.04.2020
Âàðíåíöè äàäîõà óðîê ïî ÷îâå÷íîñò. Äðóãè ïðèçîâàõà: Ïîñëåäâàéòå ïðèìåðà!
12:44 / 10.04.2020
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