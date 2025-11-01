Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
Съединените щати изпращат най-големия военен кораб в света в Карибско море
Ракетите "Томахоук"
Мермерски не смята, че американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна.
Той посочи, че има риск - ако бъдат изпратени тези платформи, може да се стигне до допълнителна ескалация на напрежението и да се подкопаят дипломатическите усилия за мир.
Тръмп и Си Дзинпин
Мермерски коментира още срещата на Тръмп със Си Дзинпин. Според анализатора тя е била насочена към митата на китайците спрямо зърното от САЩ.
"Едната тема беше следната - Аржентина изнасяше без мита към САЩ, което подбиваше пазара и мачкаше американските производители на зърно. Другата беше Венецуела. Китайците на практика подкопават политиката на САЩ, но ако се смени правителството на Венецуела, тези договори с Китай олекват. Третата тема беше редкоземните метали", каза още той.
