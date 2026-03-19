Проф. Михаил Константинов: Купеният вот не зависи от никого, това в момента е напън на МВР
"Към днешна дата парламентът се очертава по схемата пет плюс две, като пет партии влизат в парламента, а другите две евентуално. Това, което е важно от политическа гледна точка, е, че не може да има лесно мнозинство, бих казал, че е почти невъзможно. А за управление трябват две партии, а именно първата плюс третата, които са в момента - тази на Радев и ПП-ДБ. Според проучванията до момента те имат между 120 и 130 депутати. Но пак трябва да се търси конституционно мнозинство, например от ГЕРБ-СДС, което не знам как ще стане", каза той.
Според проф. Константинов коалциията между Радев и ПП-ДБ е неустойчива, защото нямат единно становище по външнополитическите въпроси - относно Украйна например. "Едно евентуално управление между тях ще бъде нетрайно и можем да очакваме избори още септември месец. А не виждам каква друга коалиция може да има", категоричен бе математикът.
"Това, че ще има 120 плюс депутата от една единствена формация са мечти", добави той.
По думите му ГЕРБ-СДС и ДПС нямат да имат под 80 депутата, което би могло да даде конституционно мнозинство на останалите партии. "Ако някой иска да прави конституционни промени, трябва да покани и ГЕРБ и ДПС", заяви проф. Константинов.
Относно купения вот той каза: "Той не зависи от никого. Няма как да бъде попречен. Това в момента, което виждаме е едни напън на МВР, както се каза, да профилактира и да респектира евентуалните продавачи и по-скоро купувачи на гласове, които доста често се оказват от криминалния контингент. И не напразно, като отидат да търсят такива хора намират забравени вещества и т.н.", каза гостът.
Той допълни, че това в момента няма пряка връзка с изборите, тъй като търговията се прави непосредствено преди вота и на друго ниво.
Математикът заяви, че констатираните нарушения не могат да обърнат изборния резултат. "Случаят, който беше от 27 октомври по-миналата година, е изключителен. Защото тогава една партия "Величие" висеше на бариерата. Те обърнаха една критична ситуация. Това е причината. И тогава, да бъдем точни, се промениха 16 мандата. Първо, защото една партия от 0, както беше величие, получи 10 мандата, а 6 други се разместиха", коментира проф. Константинов.
Още по темата
Още от категорията
Енергийната комисия каза "не" на идеята на Трайков да извади от БЕХ – "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2"
22:09
Петър Ганев: Не сме видели най-лошото. Възможно е цените да надхвърлят нивата, които в момента си представяме
22:08
Министър Младенова: Подкрепяме българските компании за разработване на нови технологии в космическия сектор
17:17
Факт: Единен електронен билет и цифрова национална система за обществения транспорт, депутатите приеха промените
14:52
НАП с нововъведение
10:06
Владимир Николов: Фактът, че се захващам с тази работа означава, че Радев е първият политик, който ми вдъхна достатъчно доверие
08:59
