Проф. Михайлова: Напълно възможно е никой да не иска да бъде служебен премиер
© БНТ
"Напълно възможно е никой да не иска да бъде служебен премиер. Аз зададох този въпрос в конституционната комисия, в която се правеше този текст. Получих следния отговор: Ами те са сериозни хора, отговорни и това не може да се случи. Но на мен ми се струва, че конституцията трябва да разсъждава и при такава хипотеза", заяви преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова.
"Все ще се намери някой. В България мерак да управляват имат много хора", смята Михайлова.
Според нея е възможно обаче кабинетът Желязков да стигне и до изборите. Това може да се случи, защото няма срок, в който да се назначи служебно правителство, но назначаването на служебното правителство и датата на изборите стават в един момент, в такъв смисъл - няма как да остане Желязков премиер. Ще трябва да имаме служебен министър председател и насрочени нови избори.
В случай, че президентът реши да излезе предсрочно, преди края на мандата му - той трябва да подаде оставка. Оставката се подава пред Конституционния съд и самият акт на подаване на оставка не освобождава действащия президент от отговорностите, които има по конституция.
"В миналото сме имали само един прецедент - това е било с вицепрезидента Блага Димитрова. Тя подава оставка и тогава в рамките на около седмица се произнася Конституционният съд. Няма срок, всичко ще е в ръцете на Конституционния съд. Те могат да забавят, могат и да избързат. Зависи от мнозинствата и решенията, които ще вземат", анализира Михайлова - Задачата на съда е да провери дали доброволно или под натиск е подадена тази оставка. Има ли сме назад във времето, когато се е случвало, заяви още тя.
По отношение на това Радев да се кандидатира със своя партия на изборите - "Все повече идват публични сигнали в тази посока. Напоследък съветниците на президента станаха доста активни. Самият президент е уклончиво отговарящ, вървят мълви", анализира Михайлова.
"Ако подобна стъпка е предприета от президента - поне още 10 дни той ще е този, който ще взима решения, а това е свързвано с назначаване на служебно правителство", заяви Михайлова в ефира на bTV.
"Не е сериозно да отиваме на избори и да не знаем как се гласува. Правилата не се правят за депутатите, а за гражданите. Ние не знаем точно как ще се гласува. Имаме действащ парламент в този период и ние чуваме, че едва ли не ще имаме насрочени избори и може би пет дена преди изборите ще завършат промените в изборния закон и ще отидем да гласуваме без да знаем как се гласува. Това е абсурд", заяви преподавателят.
Още по темата
/
Киселова: Дали ще има коалиция с политически проект - отговорът е еднозначен. И в двете си кампании Радев е бил подкрепян от БСП
15:21
Лидерът на "Трети март": С две ръце бих гласувал за Радев и ще дам мястото си на председател, ако той тръгне на избори
17.01
Костадинов: Много по-лесно се манипулира изборният процес, когато се работи на хартия в нашите условия
16.01
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборната администрация и за българските граждани
16.01
Адемов, АСП за върнатия мандат: Обществото ясно заяви, че е необходима нова политическа легитимностиа
16.01
Абровски: Изборите, преди Великден силно, ограничават контролиран и купен вот в малките населени места
16.01
Bloomberg: България, най-новият член на еврозоната, ще проведе предсрочни избори на фона на нарастващата криза
16.01
Още от категорията
/
Експерти: Време е да си признаем, че мантрата за "щастливо детство без задължения" доведе до поколение, което не познава думата "отговорност"
16:29
Илия Лингорски: Преходът към еврото у нас премина изключително успешно и ще служи като пример за други държави
17.01
Адмирал Ефтимов с анализ за изминалата година: Отличи морска група за специални операции и авиационното формирование за въздушни специални операции
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.